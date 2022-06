El Barça activa la primera «palanca» econòmica

El Barça ja ha activat la primera "" econòmica per intentar millor les arques. El club ha anunciat aquest dijous l'acord amb, una companya d'inversió que fa negocis en el món de l'esport. Amb l'operació, elcedeix el 10% dels beneficis provinents dels drets de televisió de la Lliga durant els pròxims 25 anys. A canvi, el club genera unatota de 267 milions d'euros per aquesta temporada.Per la seva banda, Sixth Street invertirà inicialment 207,5 milions d'euros. La transacció s'executa a partir d’una proposta que va rebre un suport majoritari delsen la darrera. "Estem activant les palanques econòmiques i executant la nostra estratègia pacient, sostenible i eficient per enfortir la base financera del club", ha afirmat Joan Laporta.Sixth Street compta avui dia amb més deen actius sota gestió i capital compromès. Amb l'acord, el Barça aconsegueix tancar el balanç del curs 2021-2022 amb números positius i pot començar a tancar el deute. D'altra manera, el club hauria tancat l'any ambde 150 milions d'euros.

