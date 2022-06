L'OTAN avisa Rússia que està preparada per qualsevol «eventualitat» si s'ataca Finlàndia o Suècia

El secretari general de l', ha advertit elaquest dijous que els aliats estan "preparats per a qualsevol eventualitat" si s'ataca dos països que estan en ple trànsit per entrar a formar part de l'Aliança Atlàntica . Si bé Stoltenberg creu que els russos estan concentrats en la lluita a Ucraïna ara mateix, no dona res per fer i confirma la seva capacitat de reaccionar a qualsevol agressió als dos candidats a integrar-se dins l'OTAN. En la roda de premsa final de la cimera de Madrid, Stoltenberg ha remarcat que rebendes de Moscou sobre aquesta ampliació al nord d'Europa i al costat de la frontera russa.L'última sessió de la cimera des'ha dedicat al terrorisme i el flanc sud de l'aliança. En concret, eli el, dues regions d'interès especial per a Espanya, que veu amb preocupació la inestabilitat política a aquests països i l'impacte en els fluxos migratoris. La cimera de l'OTAN a Madrid ha acabat aquest dijous després de dos dies d'intensa activitat per reforçar l'aliança atlàntica amb l'objectiu de plantar cara a la Rússia de Putin i blindar el flanc oriental ara que la guerra a Ucraïna s'allarga entrant el cinquè mes d'enfrontaments.En la cita de Madrid, els líders de de l'Aliança han optat peramb una ampliació al nord d'Europa, una reestructuració i consolidació del seu desplegament militar al flanc oriental del continent i una nova estratègia de seguretat que assenyala Rússia com a "amenaça directa" i a lacom un "desafiament" a l'ordre internacional basat en regles.Els 30 caps d'estat i de govern de l'OTAN van donar el vistiplau polític dimecres a l'entrada de Suècia i Finlàndia, que s'allunyen de la seva tradicional neutralitat i estan més a prop d'adherir-se oficialment a l'aliança. Accedint a examinar amb rapidesa la petició d'extradició de 33 kurds,han aconseguit aixecar el veto de Turquia i iniciar els tràmits finals per ser membres de l'OTAN. Amb la firma del tractat d'adhesió del dimarts, obtindran l'estatus de països convidats i podran seure i participar en les reunions de l'OTAN, però no podran vetar decisions com a membres de ple drets dins que no es ratifiqui la seva entrada pels 30 aliats actuals."Putin volia la finlandització d'Europa i el que tindrà serà l'otanització d'Europa", va celebrar dimecres el president dels Estats Units, Joe Biden , sobre les queixes del president rus abans d'envair Ucraïna per la proximitat de l'OTAN a les seves fronteres. Biden ha aprofitat la cimera de Madrid per anunciar una major presència militar nord-americana a Europa.enviarà reforços a, a part dels dos destructors a

