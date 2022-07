De l'externalització «low cost» a la reindustrialització: així es transforma l'economia catalana

La fi d'un model neoliberal

Iljin, AstraZeneca i Wallbox

Dades clau per entendre el context

- La base industrial de l'economia catalana és clara: la indústria representa el 20,3% del valor afegit brut (VAB) per damunt de l'espanyol (17%). Si es tenen en compte els serveis vinculats a la producció, la indústria és més del 50% de l'economia.



- L'any 2021, les exportacions catalanes van incrementar-se en un 21%, fins assolir els 80.536,3 milions d'euros, i van superar els nivells prepandèmics: un 9% més respecte del 2019.



- Les exportacions catalanes del sector tecnològic han crescut un 8,3% interanual i han batut el rècord per sisè any consecutiu.



- Catalunya és el cinquè hub d'start-ups de la UE. Segons dades d'Acció, al país hi ha en aquests moments més de 1.900 start-ups identificades, un 11,4% més que el 2020.



- Les start-ups catalanes van recaptar 1.479 milions d'euros en inversió l'any passat, que és la xifra més alta d'aquest sector fins ara i suposa un 246% més que el volum d'inversió atreta el 2020, tot i que aquí el factor pandèmia va suposar un sotrac



- Tot i ser només l'1,5% de la població de la UE, Catalunya atreu el 2,57% dels fons d'innovació atorgats per la UE. Ha rebut 1.761 milions i lidera el repartiment de fons del programa Horizon 2020 amb un 28,8% del total.





"S'apropa una època daurada per lai Catalunya en pot sortir molt beneficiada". Malgrat cert sentiment de pessimisme generalitzat o d'incerteses,observa la realitat des del convenciment que aporten les dades. Si s'enfoca el debat sobre la innovació, la veu d'aquest enginyer de Telecomunicacions i doctor en Organització i Administració d'Empreses , actualment professor al, és una bona talaia per esbrinar els canvis que s'estan produint en el món econòmic.Aquest divendres, en l'acte de presentació de la Memòria Econòmica Catalunya 2021, el president de la Generalitat,, va afirmar que el futur econòmic de Catalunya passa per la reindustrialització. Hi ha moltes declaracions de responsables polítics, de Catalunya, de l'estat espanyol i d'arreu, que van en la mateixa direcció.és la paraula, en un escenari en què el context d'inflació i guerra a Ucraïna ha fet que les previsions trontollin. Els mateixos economistes mostren posicions contraposades sobre el futur. Fins l'arribada de la pandèmia, malgrat les afirmacions sobre el potencial de recerca de Catalunya, el cert és que la inversió en R+D estava molt per sota dels nivells que la Unió Europea (UE) va exigir per al 2020, que eren d'un. "En realitat, els únics que han complert són els països nòrdics i Alemanya, mentre que Espanya s'ha quedat en un 1,25% i Catalunya amb l'1,5%", explica Ferràs, que també especifica que els països que inverteixen més del 3% són"Catalunya ha disposat d'una bona xarxa d'però han predominat fins ara les plataformes d'e-commerce o de repartiments d'aliments, que està bé però no és suficient", assegura el professor d'Esade. Ferràs també assenyala que disposar de grups de recerca és imprescindible, però fins ara no s'havia produït una transmissió al teixit productiu.Per Ferràs, la crisi pandèmica ha suposat un gran canvi de patró, amb la caiguda d'un model d'innovació de claraUna visió del món que entén l'economia com una branca de les matemàtiques, basat en els mercats financers i que entenia el planeta com una única xarxa. La política industrial va ser menystinguda durant anys i això ha dut al col·lapse d'aquest model quan han començat a fallar les grans cadenes de valor i s'han produït colls d'ampolla imprevistos. La frase del Nobel d'Economia-"la millor política industrial és la que no existeix"- ha quedat desmentida.i la globalització ha canviat, ara sí, de paradigma", assegura Ferràs. De cop, la UE s'ha adonat que no es pot permetre no disposar de xips i que una indústria de semiconductors és essencial i cal tenir-la a prop. "Passaremde l'externalització low cost a l'internització high tech", assegura. L'economia catalana ha entès -diu- el canvi de direcció i un seguit de projectes ambiciosos estan arrelant amb força al territori.Lafabricant de, invertiràamb l'obertura de la seva primera planta a Europa. La iniciativa crearà 500 llocs de treball. Serà a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Iljin és una de les poques companyies al món que es dediquen a fabricar làmines de coure per a bateries de vehicles elèctrics. És un dels projectes anomenats d'inversiódutes a terme per empreses sense presència prèvia al país.Un altre projecte d'alta volada l'ha protagonitzat la multinacional, que ha tancat un acord amb elper crear un laboratori de microxips. El centre estarà situat en el campus nord de la UPC i Intel hi invertirà uns 200 milions d'euros en deu anys. Es calcula que suposarà 200 llocs de treball.La farmacèuticaobrirà a Barcelona un centre de desenvolupament de fàrmacs de nova generació en el camp de les malalties rares. El projecte suposarà la creació deen els propers dos anys. Es tracta, a més, de llocs d'alt nivell professional.Altres projectes els protagonitzen empreses catalanes.a Sant Boi de Llobregat amb una planta d'assemblatge de 3.000 metres quadrats abocat a una d eles grans línies de transformació dels propers anys: el vehicle que funcionarà ambPerò la gran notícia de les darreres setmanes l'ha protagonitzat la catalana, un dels unicornis catalans dedicats a les bateries elèctriques., el seu director d'operacions, explica ala transcendència de la: "És una peça fonamental. Ens permetexcepte la Xina, on hi tenim una altra planta. Quan estiguem a plena activitat, aquesta planta fabricarà 1,1 milions de carregadors l'any". Riba explica què tenen al cap: "Treballem amb una xifra a la ment: el 98% dels carregadors que fan falta perquè la mobilitat sigui de zero emissions encara no estan instal·lats". Wallbox té presència a més de cent mercats i a la tardor inaugurarà una nova planta als EUA, que atendrà les demandes del mercat nord-americà i canadenc.Riba és molt clar: "Ja no hi ha dubte quei va cap a una mobilitat sostenible i sense emissions. No ho diem des de Wallbox,ha anunciat una gran factoria de bateries a Sagunt que serà el puntal de la seva estratègia elèctrica,ha adjudicat dos models elèctrics a la planta d'Almussafes". El seu missatge és d'optimisme: "Catalunya i Barcelona ja fa temps que és un pol d'atracció d'empreses tecnològiques. La darrera en sumar-se és Intel".Tots aquets projectes esmentats han tingut el suport del Govern i, en concret, d'l'agència per a la competitivitat de la Generalitat. El seu director,, explica aque s'està davant d'un canvi important. "El canvi ja es covava des d'abans de la pandèmia, hi havia la necessitat de potenciar les estructures industrials, però la pandèmia i ara la crisi de subministraments i el que comporta el conflicte a Ucraïna només han fet que accelerar-ho", ressalta Romero.Per al director d'Acció, el gir que s'està produint no és conjuntural ni episòdic: "Catalunya té en aquests moments. No vol dir que hagin de venir tots, és clar, però mai s'havia arribat a aquestes xifres i molts d'ells són de dimensió rellevant". Romero no amaga l'optimisme, però manté els peus a terra: "Ara ja està clar per tothom queEstem davant d'una finestra d'oportunitat però hem de saber jugar i fer-ho ràpid".

