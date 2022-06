Una gelateria catalana, entre els millors establiments qualitat-preu d'Europa

Arriba l'estiu i com no pot ser d'altra manera un dels protagonistes del moment són els gelats.és un país amb prou tradició gelatera, i ara un d'aquests establiments ha estat situat entre els millors d'en una de les relacions més buscades pels clients, la que hi ha entre la qualitat i el preu.Així ho ha acreditat el lloc web "Opinionated About Dining", que reuneix a través de les seves enquestes les opinions de milers d'usuaris de tot el món. En concret, la gelateria catalana premiada és el Rocambolesc del popular xef Jordi Roca, que té dos establiments ai un a, a més de dos ai un aLa gelateria d'un dels germans Roca es troba en la 37a posició del rànquing, que està encapçalat per la també gelateriade Copenhaguen. Els cinc primers llocs els tanquen la cafeteriade París i tres forns danesos: el, eli el

