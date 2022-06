Detectat per primer cop el contagi de Covid d'un gat a una persona

Altres notícies que et poden interessar

Després de més de dos anys de, cada cop es coneixen més dades sobre la. Ara, un equip mèdic deha detectat per primer cop al món el contagi de la malaltia d'una una. Es tracta d'un cas insòlit, i no és motiu d'alarma ni ha de provocar l'abandonament d'aquests animals.Tot plegat va ocórrer el 8 d'agost de 2021, quan unaportava pare i fill a l'en un llarg viatge de vuit hores. Portaven amb ells un gat, sedat, que va esternudar a la cara d'una de les metgesses mentre li prenia mostres de. Al cap d'uns dies, l'animal va donar positiu en Covid i després ho acabaria fent la mateixa doctora.Els altres professionals que havien tractat amb els dos homes van donar negatiu, fet que va fer pensar a laque l'havia contagiat el gat. Els presagis es van fer més evidents quan els seus 30 companys de l'hospital veterinari de la ciutat devan donar negatiu en els tests.El fet que va confirmar tot plegat és que les seqüències d'deldel pare, el fill, el gat i la veterinària coincidien. No passava el mateix amb una companya de feina que havia donat positiu després d'haver tractat amb un altre grup d'animals. Per aquest motiu, s'ha vinculat elde les tres persones al contacte amb el gat.La notícia ha vist la llum arran d'un informe publicat a la revista Emerging Infectious Diseases . Per ara, però, aquest descobriment no implica cap. Els experts apunten que el fet que s'hagi descobert aquest primer cas després de més de dos anys de pandèmia implica que laha de ser molt baixa. En tot cas, asseguren, hauria de ser un avís per a la protecció dels animals.​​​​​​

