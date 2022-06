Aturen la producció de la fàbrica de xocolata més gran del món per salmonel·la

Lademés gran del món, a, ha hagut d'aturar la seva producció després de detectar la presència de salmonel·la. Està situada a la ciutat dei pertany al grup suís. En concret, un lot ha donat positiu per la presència d'aquest bacteri en la lecitina, un dels ingredients utilitzats per fabricar tots els productes de xocolata de la companyia.Per precaució i davant l'alerta sorgida, la marca ha decidit suspendre tota lai ha bloquejat la sortida dels diferents productes per analitzar-los. No serà fins que es disposi delsque l'activitat a la fàbrica de xocolata més gran del món es reprengui. Als clients als quals ja els hi havien arribat productes de lafabricats a partir del 25 de juny, se'ls ha demanat que no els venguin.Barry Callebaut s'encarrega de fabricar i distribuir productes dei de xocolata a diverses empreses del sector de l'alimentació, entre les quals es troben marques importants com. Malgrat que la majoria de lots amb risc de salmonel·la es troben a la fàbrica, alguns han estat ja distribuïts.

