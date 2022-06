Marta Bernadet, un 10 a la selectivitat: «És clau ser constant, però també descansar»

Es diu, és de Sant Boi de Llobregat i aquest dimecres a la tarda el seu mòbil es va col·lapsar de missatges després que s’anunciessin les notes de la selectivitat d'aquest any. El motiu? Va treure un 10 en la fase general i un 13,8 en la total convertint-se en una de les estudiants amb millor qualificació d’aquest any. “No m’esperava aquesta nota, ha estat una supersorpresa” ens explica aquesta estudiant dels Salesians de. Tot i això, ens confessa que es va preparar bé els exàmens perquè necessitava bons resultats per entrar al grau que volia:“És clau ser constant, però també respectar les hores de descans”, assegura. I és que, com diu la Marta, la selectivitat pot servir per entrar a la universitat que vols, però a la vidaAquesta és l’entrevista que li hem fet:

