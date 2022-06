El Govern dona per represes les relacions al més alt nivell europeu

Reunió constructiva amb el President @govern de la Generalitat @perearagones.

Ucraïna, migració,

sanitat, recuperació, autonomía estratègica.



Todos retos comunes en los que hay que avanzar. Aunando esfuerzos hacia el futuro. pic.twitter.com/Az9GA8w2kf — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 30, 2022

"Gràcies per acollir-me a Catalunya, és un plaer ser avui al Palau". Amb aquestes paraules, pronunciades en català, el, ha donat per inaugurada la trobada amb el president de la Generalitat,Es tracta d'una reunió destacada perquè feia 11 anys, coincidint amb els anys de l'efervescència del procés, que no es produïa una visita d'aquest nivell al Palau de la Generalitat per part d'un vicepresident de la CE. La darrera vegada va ser l'any 2011, quanva rebre la vicepresidenta. "La trobada ha servit per intensificar la relació amb les institucions europees", subratllen des de l'entorn del president, que consideren "significatiu" que l'encontre s'hagi produït al Palau de la Generalitat.Breu explicació del Pati dels Tarongers, que Schinás ha observat amb atenció, i, a continuació, una reunió a la Sala dels Diputats que s'ha allargat durant poc més d'una hora. La, l'esforç que ha fet Catalunya per acollir personesi els projectes catalans que s'impulsaran amb-hidrogen verd, hub audiovisual, xip europeu i indústria de la salut- han estat les principals carpetes que han abordat. També altres temes d'actualitat que els equips han convingut mantenir en discreció. La reunió, asseguren tant des del Govern com el mateix Schinás, ha estat "constructiva".Aragonès i el vicepresident de la CE s'han comunicat en castellà, llengua que el dirigent grec domina a la perfecció. Des del Govern s'entén la trobada com una, un contacte que s'ha produït després de la visita de la presidenta de la Comissió Europea,, el passat 5 de maig per recollir un premi atorgat pel Cercle d'Economia, acte durant el qual va mantenir una conversa amb Aragonès. De fet, a Palau expliquen que la trobada amb Schinás va sorrgir de forma espontània arran de la "bona sintonia" que hi ha en aquests moments amb la Comissió Europea i la seva delegació a Barcelona. Quan van saber que el dirigent grec vindria de visita a Catalunya, Aragonès va aprofitar per convidar-lo a Palau.Les trobades amb dirigents del més alt nivell europeu han escassejat en els darrers anys, especialment durant els punts àlgids del procés. Al 2011, Mas es va reunir amb l'aleshores president de l'òrganperò a Brussel·les. Quatre anys després, també Mas va mantenir una trobada amb dos comissaris. Però fins aquest dijous no s'ha tornat a produir un encontre al més alt nivell europeu al Palau de la Generalitat.Schinás forma part del PP europeu i va assistir, de fet, al conclave que va encimbellarcom a nou líder dels populars. Es tracta d'un dirigent que es va manifestar en contra del procés i de l'aspiració de l'independentisme de ser un nou estat dins de la Unió Europea.

