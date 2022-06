El Suprem arxiva definitivament el cas per l'assassinat de Pedro Álvarez el 1992

Elha rebutjat el recurs de cassació presentat per la família de, el jove assassinat a l’el 1992, el que suposa l’arxivament definitiu del cas. En la seva sentència, emesa el 14 de juny, conclou que el cas queda totalment prescrit perquè no hi ha lloc a noves accions en el marc de l’aparell judicial per entomar la causa penal contra el principal sospitós, un agent de laa qui la parella del jove va identificar.Coneguda la sentència, la família Álvarez ha obert una campanya deper “saber la veritat”. Així, han fet una crida a laveïnal per recollir qualsevol informació, sense conseqüència legal, que els pugui “donar”. La nit del 15 de desembre del 1992 Pedro Álvarez havia quedat amb la seva xicota al barri de, prop d’on ella vivia.Caminaven per l’avinguda Catalunya quan ella va creuar el carrer sense mirar, provocant la frenada brusca d’unde color blanc. El conductor la va esbroncar i quan Álvarez va intervenir, el propietari del vehicle va sortir del cotxe, va amenaçar-lo amb una pistola i, finalment, li va disparar un tret al cap. Van traslladar el jove a l’i a les 4 de la matinada els metges comunicaven la sevaa la família.Aquesta sentència és la resposta al recurs de cassació presentat per, advocat de la família Álvarez, contra la interlocutòria de la Secció 21 de l’Audiència Provincial de, i prèviament contra la decisió delnúmero 4 de l’Hospitalet, que va desestimar reobrir la causa per practicar noves diligències pericials d’investigació policial actualitzades com ara comprovar vestigis d’ADN.La família Álvarez denuncia la vulneració dels seusi el patiment afegit que les últimes decisions judicials els han ocasionat. De fet, la sentència els reconeix el dret a “sentir lesionat el seu dret a un procés amb totes les” per les vicissituds viscudes durant la tramitació. Amb tot, també afirma que “la prescripció pel pas del temps que, en aquest cas, no és la conseqüència d’una indolent inactivitat processal, sinó al contrari, per la impossibilitat d’obtenir indicis suficients decap a persones determinades després d’una profusa i detallada investigació judicial”.

