Cadena perpètua per l'únic terrorista viu de l'atemptat contra la sala Bataclan de París

El Tribunal Penal deha condemnat aquest dimecres a cadena perpètua, l'únic supervivent del grup de terroristes islamistes que va acabar amb la vida de 90 persones durant els atemptats del novembre del 2015 a la salade. D'aquesta manera, la Justícia gal·la ha complert amb les reclamacions de la Fiscalia, que a principis de juny va demanar aplicar la pena més dura. Tant Abdeslam com la seva defensa es van oposar a la proposta del, que a més van titllar de "pena de mort social".Després de gairebé deu mesos d'al·legacions, elfrancès ha conclòs el cas condemnant el terrorista islamista per intent d'assassinat d'un agent de l'autoritat i per conspiració per cometre un acte terrorista. La Justícia ha inclòs en el cas 19 sospitosos més, que han rebut condemnes que oscil·len des dels dos anys de presó fins a la cadena perpètua, si bé Abdeslam ha estat l'únic sentenciat com a "" dels atemptats de París i, sense influir el fet que ell no arribés a disparar a les víctimes."Només podem assenyalar que, malgrat les seves llàgrimes, impregnat d', s'ha mostrat incapaç d'expressar remordiment", ha afirmat la fiscal. Tot i això, el procés judicial sí que ha deixat entreveure un canvi en l'actitud del terrorista, que es va presentar en les primeres vistes com "un combatent d'", i dilluns, quan va concloure el judici, va assegurar no ser un assassí."No soc un assassí. Si em condemneu per, cometreu una", va dir Abdeslam, que s'ha limitat a reconèixer "errors" en la seva paraula final davant el Tribunal Penal Especial. La cadena d'atemptats del 2015, que van tenir com a escenari fins a sis punts del centre de París, es van saldar amb més de 130 morts, la majoria a la sala Bataclan.

