Denuncien el col·lapse de les urgències de dos hospitals pel repunt de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

La(CSIF) ha denunciat aquest dimecres que el servei d'urgències de l'Hospital de lai de l'Hospital Universitari deestan "totalment col·lapsats". Segons el sindicat, els dos hospitals tenen 295 treballadors de baixa per Covid (148 a Vall d'Hebron i 147 a Bellvitge) i més de 1.000 professionals de baixa per diferents circumstàncies.Tot plegat, diuen, farà que a l'agost tinguindels que hi ha ara. "Això, si la corba de contagis segueix creixent, farà que els pacients hagin de ser atesos als passadissos de l'hospital", denunciaen un comunicat. Per això, demanen unaeficaç i que es facin servir tots els recursos per resoldre la situació.Des de CSIF denuncien públicament que la falta de previsió en la contractació d'estiu és el motiu principal que provoca el col·lapse de leshospitalàries aaquests dies. "Elsno poden ser traslladats a unitats d'hospitalització i molts d'ells són donats d'alta de manera precipitada", afirma el sindicat.A més, diuen que a la situació actual des'hi afegeix "la precarietat laboral que viuen els professionals sanitaris" de l'(ICS) i el cansament psicològic dels professionals. "Tot això està creant una situació límit a l'Atenció Primària i als hospitals de tot Catalunya. Ens espera un estiu difícil", ha avisat CSIF.El sindicat ha afirmat que "el que falla és la gestió, a nivell intern, de l'", ja que, subratlla, sí que es disposa dei humans per atendre totes les urgències. En aquest sentit, ha apuntat que actualment el nombre de professionals interins i eventuals a l'ICS és d'un 70%.Per la seva banda, fonts de l'Vall d'Hebron han explicat que hi ha 99 persones dea tot el centre sanitari. A més han indicat que Urgències funciona amb normalitat per a l'època de l'any i tenint en compte el context de la, amb un increment d'infectats a la societat que pot tenir alguna repercussió entre els professionals.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor