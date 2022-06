La consellera de Justícia,, ha anunciat aquest dimecres elque el Departament ha impulsat peral sector davant d'una situació de "". Entre aquestes mesures, des de Justícia busquen vies perentre elsque exerceixen a Catalunya i aposten per-los elDonat que el Departament no pot convertir el nivell de català com un requisit per treballar a Catalunya, Justíciaamb l'que s'inclogui aquest canvi en els requisits al pròxim conveni que han d'elaborar conjuntament. D'aquesta manera, el Departament voltal com ja s'ha fet al País Valencià., ha dit Ciuró sobre el català al sector. La consellera ha explicat que vuit de cada deu peticions que es fan en català no són ateses en aquesta llengua, fet que denota que els jutges "no respecten" la petició feta en català. En aquest sentit, Ciuró ha explicat que, més enllà del requisit per al mèrit, aquest primer paquet de mesures inclou també unen català.D'altra banda, la consellera ha anunciat la convocatòria deper aperquè puguin exercir a Catalunya i puguin. A més, el Departament de Justícia, segons ha indicat, forma part del programa, que permet actualitzar el vocabulari i la terminologia específica jurídica al català i facilitar-ho als professionals.

