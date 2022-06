Aragonès i Giró reivindiquen el Trias Fargas més pragmàtic

L'home que va advertir contra el sistema de finançament

Economista de talent

Liberal i antifranquista

Aquest 2022 se celebraamb motiu deldel seu naixement i l'Aula Magna de laha acollit un acte institucional sota el títol Ramon Trias Fargas. Pensant l'economia catalana. El presidenti els consellers d'Economia i Hisenda,i Acció Exterior i Govern Obert,, hi han assistit. L'homenatge ha permès constatar que la de Trias Fargas és de les poques figures rellevants de la història contemporània del país que genera un sorprenent consens en positiu.Pere Aragonès ha lloat la defensa que Trias Fargas va fer sempre de la llibertat i del progrés social com a valors que han d'anar sempre plegats, així com els seus postulats en favor de la nació catalana. Ha destacat el cairedel polític, afegint que era un pragmàtic "en el bon sentit del terme". Ha recordat la conferència que va fer el 1975, encara en vida de Franco, dins d'un cicle sobre lesa Europa.El president de la Generalitat ha incidit en el fet que Trias Fargas va fer al·lusió en aquesta conferència a la necessitat de ser pragmàtic i de tenir en compte, que assegura que les solucions siguin més sòlides. També ha destacat la seva, que Aragonès ha assegurat que cal"el compromís amb Europa" en moments com els actuals, després de la cimera de l'OTAN i en plena guerra a Ucraïna. S'ha referit a la trobada d'aquest dijous amb el vicepresident de la Comissió Europea,, i ha proclamat queEl conseller Jaume Giró ha definit Trias Fargas com un "gegant" dels que construeixen tradició i l'ha vinculat aldel qual ha destacat la seva tasca per "millorar el benestar dels catalans", la seva denúncia de les injustícies de l'Estat i la seva. Giró ha elogiat de CDC la seva "i la política pràctica", així com "la negociació ben entesa". El conseller ha fet una crida a "no renunciar" a aquest llegat, assegurant que ell intentarà "estar a l'alçada de la responsabilitat de sentir-se hereu d'aquesta tradició".En el transcurs de l'acte ha quedat clara la diversitat de vessants de la personalitat de Trias Fargas, que aplegava des d'un nacionalisme ferm a una flexibilitat pràctica, de l'acadèmic brillant a l'economista de formació, de l'antifranquista actiu al liberal d'estil britànic i irònic. Entre el públic hi havia una nodrida representació de l'antiga Convergència, amb el president, a banda de diversos exconsellers que han intervingut, com. També hi eren Joaquim Triadú i Albert Batet. Entre els assistents hi havia alguns exponents del món liberal, com el president de l'Institut Ostrom,, i, al capdavant d'un lobi molt actiu en defensa d'interessos econòmics catalans a Madrid.hi ha hagut dues taules rodones. Una ha girat entorn l'economia i el finançament de Catalunya, amb els exconsellersHi han intervingut a través de vídeo l'expresident -i exconseller d'Economia-i el líder d'ERC, qui va ser també vicepresident i conseller d'Economia.Mas ha destacat el paper de Trias Fargas en l'elaboració del marc legal de les caixes catalanes. Ha considerat un dels seus llibres, la, com una obra de referència. Junqueras, per la seva banda, ha detallat aspectes de la seva formació quan, tot i haver estat format en la ultraliberal Universitat de Xicago, va mantenir des del seu liberalisme posicions més progressistes i més sensibles socialment.Junqueras, com Mas, ha destacat també la seva percepció dels. Uns problemes que no vindrien només del model de finançament que es va imposar, sinó sobretot de la voluntat política de no permetre unes finances catalanes robustes, fos quin fos el govern existent a Madrid.La segona taula rodona s'ha centrat en el pensament econòmic de Trias Fargas. Hi han parlatcomissari de l'Any Ramon Trias Fargas i director de l'Institut d'Estudis Financers;, exconseller d'Indústria i Energia i expresident de la Borsa de Barcelona;, del Servei d'Estudis del Banc Urquijo; i Elisenda Paluzie, catedràtica d'Economia de la UB. Hi ha intervingut a través de vídeo, exconseller de Governació i catedràtic d'Economia Política i Hisenda de la UB.Els ponents han perfilat la trajectòria de Trias Fargas des que va tornar de Colòmbia -on era exiliat el pare- i els Estats Units. Bricall i Suñol han recordat el seu paper crucial en el, que va guanyar-se molt de prestigi, i on es va trobar un grup d'economistes d'un ventall on s'hi podien trobar representats "des de Mao Tse-tung al comte de Barcelona". Joan Hortalà ha recordat els problemes que va patir amb el règim per obrir-se camí a la universitat i el caràcter pioner dels estudis en economia regional. Josep Soler, comissari de l'Any, ha explicat que Trias Fargas, que va començar a formar-se en el món del dret, va decidir després estudiar economia perquè volia entendre el món i creia que amb el dret no en tenia prou.ha recordat la posició crítica de Trias Fargas envers aspectes del sistema de finançament durant els anys de l'Estatut de Sau i elque existia, i el seu posicionament en favor de la sobirania política i fiscal. Ha aventurat que d'haver viscut, probablement hagués donat suport al projecte independentista.Trias Fargas va ser un destacat. Liberal i antifranquista, va ser fundador del partit, que el 1978 es va acabar integrant a CDC. Quan Jordi Pujol va governar, va ser(1980-82 i 1988-89) i cap del grup de CiU a l'Ajuntament de Barcelona. Figura respectada, amb bons contactes amb els sectors econòmics, professor de la UB, Trias Fargas va presidir Convergència, però això no el va fer un fidelíssim seguidor de Pujol. Ans al contrari, les relacions entre tots dos van ser sempre complexes.Trias Fargas va ser un liberal. Ho era en el pla ideològic. Això en una societat on el liberalisme, sempre minoritari, va ser arranat després de la, que va dur a l'exili el seu pare, el doctor Antoni Trias. I en un estat espanyol on, tot i que un sector, majoritàriament a la dreta, es reclama liberal, el liberalisme ha fet ben poc acte de presència. Trias Fargas era, a més, un home de cultura política liberal. I això ja és més excepcional, tant a Catalunya com a Espanya. Defugia el dogmatisme i era irònicament distant envers tot tipus de culte a la personalitat. Un dels seus darrers discursos va ser per advertir, com a, dels riscos dels lideratges indiscutibles. Potser, també, delatava a vegades una actitud estirada pròpia de certa elit i que segurament va transmetre una imatge d'ell massa patrícia.Com a acadèmic contrari a la dictadura, es va oposar, a finals dels seixanta, a l'expulsió de, pensador marxista (i antic falangista, val a dir) de la Facultat d'Econòmiques. Una vegada li van preguntar quina pàgina de la història arrancaria. "Mitja d'Stalin i mitja de Hitler", va dir. Definitivament, detestava les dictadures i les actituds cortesanes envers el poder. Però era també pragmàtic i fenici. En una política atapeïda d'"ismes" fins a l'esgotament, amb excessius sectarismes de petita facció, té força sentit recuperar la figura de Trias Fargas.

