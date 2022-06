El TSJC confirma la nul·litat de les darreres eleccions a la Cambra de Comerç

El(TSJC) haladel decret electoral de les, en les que es va imposar lai encapçalada per l'actual diputat de JuntsSegons la seva resposta a un recurs presentat per la Generalitat, l'alt tribunal considera que laa les eleccions de les cambres de tot Catalunyai va ometre el. Així mateix, el TSJC obliga eli a publicar al DOGC l'anul·lació del decret electoral.La justícia ha decidit estimar així les queixes plantejades per l'Segons un comunicat difós aquest dimarts, aquesta companyia ja ha enviat una carta a l'actual presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, i al president del Consell de Cambres, Jaume Fàbrega, per demanar que"Staff Pavillon considera que l'únic acord que en aquests moments s'hauria de prendre és laperquè, si no, poden incórrer en greus responsabilitats, fins i tot penals", afegeix la companyia.Segons l'empresa denunciant, per justificar l'omissió del tràmit participatiu, lava al·legar", encara que, afegeixen, la justícia ha considerat que aquesta necessitati que, en conseqüència, "s'han limitat indegudament els drets dels ciutadans a la participació en el procés d'elaboració de les normes"."Contra aquesta sentència, lade Catalunya va presentardavant del Tribunal Suprem quei, posteriorment, el recurs de cassació davant del TSJC que, com s'ha vist,", conclou Staff Pavillon.

