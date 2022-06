El TSJC tanca la instrucció sobre Borràs i la deixa a un pas del judici

El(TSJC) ha acabat les darreres diligències i ha tancat la instrucció del cas que afectaAixí, el jutge instructor ha demanat a laque es posicioni sobre si s'ha d'obriri, per tant, presenti escrit d'acusació- o bé arxivar el procediment. La presidenta del Parlament i tres persones més estan investigades pels delictes depúblics quan Borràs era directora de laLa Fiscalia s'ha de pronunciar en un. Contra la decisió del TSJCd'apel·lació en un termini de cinc dies. El jutge ja va acordar en tancament de la instrucció sobre el cas al març, però més tard va acceptar un recurs de la defensa de Borràs, pilotada per, i va reobrir la instrucció pel risc de vulneració del dret de defensa. La presidenta del Parlament sempre ha negat les acusacions i considera que hi ha unai que es va obrir una investigació de manera "prospectiva".El jutge considera que hi ha indicis que Borràsa un conegut seu,, també investigat, per valor de milers d'euros i relacionats amb la web de la Institució de les Lletres Catalanes. En total, s'investiguenper un valor de 259.863 euros en què Borràs va participar com a directora de la ILC proposant la contractació, acordant l'adjudicació, aprovant la despesa, certificant l'execució del servei, conformant la factura corresponent i autoritzant-ne el pagament.Una de les qüestions que sobrevola el cas Borràs és què passarà amb ella en cas que s'obri judici oral i l'afronti com a acusada. El puntestableix que un diputat ha de ser apartat si se li obre un judici oral per. S'ha posat en marxa una comissió específica per modificar el reglament en genèric, i un dels punts estrella serà què fer amb aquest precepte. Una eventual modificació -que bona part dels grups veuen amb mals ulls- podria acabar beneficiant la presidenta de la cambra, que aquest dissabte va arribar al primer aniversari com a segona autoritat del país.

