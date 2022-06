Escòcia planeja un referèndum no vinculant d'independència el 19 d'octubre del 2023

La primera ministra d'Escòcia,, ha anunciat aquest dimarts els plans del seu executiu per celebrar un nou referèndum d'independència el. Segons ha dit Sturgeon en una intervenció al parlament escocès, el referèndum seria no vinculant amb l'objectiu de "conèixer" dels. "Ara és el moment", ha indicat la primera ministra escocesa, que ha detallat que una majoria a favor del 'sí' no implicaria directament la materialització de la independència.En la presentació del projecte de llei, Sturgeon ha subratllat la voluntat deamb Londres una consulta "legal". Segons ha apuntat Sturgeon, la consulta serà per "conèixer l'opinió delsobre si Escòcia hauria de ser o no un país independent". A diferència del referèndum del 2014, una victòria del "sí" no implicaria directament la independència.La primera ministra escocesa ha explicat que tant el parlament escocès com el del Regne Unit haurien d'aprovar posteriorment la. En la seva intervenció, la primera ministra escocesa ha defensat els "drets democràtics" dels escocesos. "Estic disposada a negociar els termes, però el que no estic disposada és a que la democràcia escocesa sigui presonera deo de cap altre primer ministre", ha remarcat.Sturgeon va assegurar fa dues setmanes que el segonque promou el seu govern tirarà endavant encara que no rebi l'aval de. "S'ha de trobar la manera de celebrar el segon referèndum", va assenyalar llavors Sturgeon, cosa que ara sembla que s'ha assolit fent que no sigui vinculant. El seu executiu, afirma Sturgeon, té el mandat "clar" per impulsar la segona votació després que la primera, celebrada el 2014, acabés amb la victòria dels partidaris de continuar alUn dels arguments que fa servir Sturgeon és que les condicions han canviat des del, una opció que els escocesos van descartar però que es va impulsar perquè va obtenir la victòria en el global del Regne Unit. "estaria molt millor si fos independent", assegurava la primera ministra. Al mateix temps, però,ja ha deixat clar que no és el "moment" per celebrar la segona votació."Tots els problemes que teníem han empitjorat des del Brexit", manté Sturgeon. El primer referèndum va ser convocat d'acord amb el govern britànic encapçalat per. En aquell moment, al capdavant de l'executiu escocès hi havia, que va plegar quan l'independentisme va perdre el referèndum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor