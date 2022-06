La CUP acusa ERC i Junts de «boicotejar» la comissió d'investigació del «Catalangate»

La CUP acusa ERC i Junts de "boicotejar" la creació d'una comissió d'investigació del Catalangate . Segons ha denunciat la diputada, fa més d'un mes que el seu grup va presentar un pla de treball per al funcionament de la comissió, però ERC i Junts enla creació. "No ho entenem i els demanem explicacions, perquè sobre la taula només hi ha excuses de mal pagador", els ha recriminat. En la mateixa línia, els ha retret que anunciessin que congelaven les relacions amb el govern espanyol però després s'hi hagin reunit -en referència a la reunió de-.Per altra banda, Estrada ha assegurat que el seu grup treballarà per garantir la delegació de vot del diputat Lluís Puig després que el TC l'hagi anul·lat . "Farem tot el que sigui a les nostres mans per garantir la defensa dels seus drets", ha dit en roda de premsa. També ha remarcat que la seva formació precisament va entrar a la mesa del Parlament amb aquest objectiu. Segons ha explicat, encara no n'han parlat amb la resta de grups perquè estan a l'espera de rebre la documentació del TC.Estrada també s'ha referit a la condemna del TEDH a Espanya per la publicació de la foto del DNI de jutges a favor del dret a decidir i ha demanat "quantes més situacions han de tenir lloc que evidenciïn eli contrari als drets" perquè Europa "faci alguna cosa". "Què més cal? És evident que vulnera sistemàticament els drets fonamentals i que opera amb unes formes que recorden de manera massa clara les formes d'operar en ple feixisme", ha remarcat la diputada, que ha demanat "fins quan Europa es mantindrà al marge en termes polítics".Estrada ha aprofitat la roda de premsa per demanar al Govern queen apostar pels Jocs d'Hivern després que el COE hagi donat la candidatura per morta. L'endemà que Vilagrà reunís les alcaldies i consells comarcals de les zones afectades pels Jocs i anunciés que el Govern treballarà igualment en la proposta tècnica en solitari, la diputada cupaire ha dit que no entènper "un projecte condemnat al fracàs" i ha insistit en la dimissió de Vilagrà.D'altra banda Estrada també ha recriminat al Govern que segueixi finançant l'Provida i ha assenyalat que la llei d'igualtat de tracte i no discriminació prohibeix atorgar diners a qualsevol ens que vulneri aquesta norma. En aquest sentit, des de la CUP estan estudiant emprendre mesures legals davant aquesta "vulneració". També han reclamat a la conselleria d'Igualtat i Feminismes que "compleixi amb la seva finalitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor