Deu restaurants catalans, entre els 100 millors d'Europa

Disfrutar , de Barcelona, 20è d'Europa.

, de Barcelona, 20è d'Europa. El Celler de Can Roca , de Girona, 26è.

Els Casals , al Berguedà, 28è.

Ca l'Enric , de Girona, 39è.

Alkimia , al barri de Sant Antoni de Barcelona, 44è.

Cocina Hermanos Torres , de Barcelona, 48è.

Enigma , al barri de Sant Antoni de Barcelona, 55è.

Estimar , al barri Gòtic de Barcelona, 61è.

Lasarte , a l'Eixample, 77è.

Dos Pebrots, al Raval, 81è.

és unaper excel·lència, i n'és un clar exemple la gran quantitat deambque regenta el país. Com ja és tradició, la plataforma de ressenyes culinàriesha fet pública la llista delen què hi ha inclosos 453 establiments.La selecció s'ha extret a partir de 220.000 ressenyes publicades per 7.000 usuaris i situa en primera posició el restaurant danès Alchemist, que repeteix al capdavant. Completen el podi el belga Frantzén i el basc Etxebarri, amb una estrella Michelin.La llista, però, s'amplia quan es mira entre els 150 millors d'Europa. En aquest cas, també els barcelonins(105),(112),(117),(122) i(144), i l'emblemàtic(148) de Calldetenes, a Osona, estan inclosos al llistat.La plataforma de ressenyes agrupa la resta de restaurants, per sota de la posició 150, com a "molt recomanats" o "recomanats". Es poden trobaren la primera categoria., elformen part de la segona categoria.

