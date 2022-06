Vigo multarà amb 750 euros orinar a la platja i al mar

multarà amb 750 euros a qualsevol persona queal. La normativa va entrar en vigor l'estiu passat, però ara els mitjans gallecs ho han recordat i la notícia s'ha fet internacional. L'han projectada des de la premsa de, el, que no donen crèdit a la decisió del consistori liderat pel socialistaL'ordenança local considera que fera la platja o al mar és una infracció lleu al nivell de tirar residus o cigarretes a la sorra. Teòricament ha de ser força senzill veure si algú està orinant a la, però serà més difícil veureu al mar. Des de l'encara no han especificat com sabran si una persona està fent les seves necessitats a l'aigua.El consistori municipal preveu col·locaren aquelles platges on encara no n'hi ha per facilitar el compliment de la norma. Malgrat tot, no és la pitjor infracció que es pot cometre a les platges de Vigo. D'altres, com banyar-se ambo deixar-se ela la platja, són considerades faltes greus i es penalitzen amb 1.500 euros.

