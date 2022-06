Barcelona destinarà més de 70 milions per la rehabilitació energètica d'habitatges

Requisits per accedir a les subvencions

Una entitat per ajudar la ciutadania a obtenir les ajudes

L'ha obert ladel parc d'habitatge de la ciutat, que estarà oberta fins al 30 de juny de 2023 i a la qual es destinaran, "la suma més alta" fins ara en aquest àmbit a Barcelona. Així ho han descrit aquest dimarts en roda de premsa la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Janet Sanz, i el president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATEEB), Celestí Ventura.Sanz ha qualificat la notícia com un "salt d'escala" en la rehabilitació i regeneració a la ciutat i ha destacat que lesposen especial atenció en sis barris vulnerables amb edificis envellits: La Pau, Canyelles, Trinitat Vella, el Congrés i els Indians, Ca Peguera, i el Besòs i el Maresme. Ventura també ha subratllat que la rehabilitació és una "necessitat de primer ordre" perquè l'estalvi d'energia és fonamental no només per a l'ecologia sinó també per a l'economia, inclosa la domèstica.Del total de les subvencions, 29,5 milions els aportarà el consistori i 41 milions sortiran dels fons europeus Next Generation. A més a més, es calcula que la inversió podrà arribar a 215 milions d'euros sumant les aportacions d'inversors privats.Amb aquestes xifres,i generar 12.000 llocs de feina.Aquells als quals es destinarà una major quantitat són: rehabilitació i regeneració d'edificis i habitatges d'actors privats (18,5 milions d'euros), regeneració urbana de sis barris de la ciutat (24 milions) i finques d'alta complexitat, en el marc del pla de barris (20 milions). Per a poder demanar les ajudes elserà acreditar que les intervencions suposaran un estalvi del 30% de la despesa energètica, un percentatge que suposa reduir en 811 quilograms l'emissió de CO₂ de l'habitatge. En aquesta línia, els propietaris comptaran amb un simulador per a consultar l'estat d'eficiència energètica de la seva finca.Les obres de rehabilitació serani en el cas de les ajudes per a edificis, podran ser del 40% al 80% en funció de l'estalvi aconseguit, i de fins al 100% en alguns casos de persones en situació d'alta vulnerabilitat.El Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), juntament amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), han creat les-ja operatives- per a assessorar la ciutadania i agilitar els processos d'obtenció de subvencions.A banda d'això, el consistori disposarà d'undedicades a gestionar les ajudes i elaborar un diagnòstic dels edificis de zones més necessitades. En els pròxims mesos, també es crearà unade les ajudes i mentrestant els interessats poden dirigir-se a les oficines d'habitatge municipals.A banda de la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament i del president del CAATEEB, a l'acte han intervingut la regidora d'Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín; el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia; la presidenta a la demarcació de Barcelona del COAC, Sandra Bestraten, i el gerent del CAFBL, Lorenzo Viñas.

