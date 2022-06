ERC i Junts acorden més «traspàs d'informació» després de la topada pel desgel amb la Moncloa

La reunió celebrada la setmana passada a Madrid entre la consellera Laura Vilagrà i el ministre, primera trobada institucional després de l'esclat del Catalangate, va generar l'enèsima topada entre. El partit liderat per, amb el vicepresidentcom a cara visible de les queixes, va lamentar la trobada no només pel contingut i l'oportunitat, sinó també perquè, segons la seva visió, tampoc se'ls havia informat prèviament . Aquesta va ser la principal carpeta de la cita -explicada per la portaveu Patrícia Plaja en la roda de premsa posterior al consell executiu- que es va celebrar aquest dilluns entre les cúpules dels dos partits de Govern, amb presència del presidenti de Puigneró, així com també del nou tàndem dirigent de Junts, segons diverses fonts consultades perQuè es va acordar en aquesta trobada? Segons ha detallat Plaja,entre socis. També s'hi va tractar el fet que les polèmiques no es dirimissin en públic. Puigneró, l'endemà de la trobada de Vilagrà i Bolaños, va lamentar que en cap cas se'ls havia informat del contingut de la cita, basada en el fet d'aplanar el terreny de cara a unaAragonès i Sánchez. Una trobada que encara no té data però que Plaja ha situat abans que acabi el mes de juliol. Els dos dirigents van coincidir ahir en el sopar anual de Pimec , al qual els dirigents de Junts van declinar assistir perquè consideren que les relacions entre executius han de continuar congelades arran del Catalangate i la resposta del govern espanyol, que no ha satisfet la Generalitat.La portaveu de l'executiu ha assegurat que la paraula "crisi" no s'adiu a les situacions de "disparitat de criteri" entre els dos socis, que es van succeint sovint en el calendari. N'hi ha de noves que amenacen la represa del diàleg amb l'Estat, com és el cas de-Junts no en forma part i manté els mateixos noms que van ser "vetats" al setembre, data de l'última cita de la mesa de negociació- i el contingut de les converses amb l'Estat. "S'ha de veure en què es plasmaran les garanties del diàleg", ha ressaltat Plaja, també en referència al cas d'espionatge que va esclatar just després de. "Hem de veure en què es materialitza la resposta de l'Estat", ha apuntat la portaveu, que ha ressaltat la importància de la reunió de presidents. En tot cas, Plaja ha volgut insistir en el fet que Aragonès no ha de "consultar" la seva agenda amb Junts, tot i que ha observaten la confiança entre els socis, que ja ve corcada de les anteriors legislatures.En el sopar de Pimec, Aragonès i Sánchez no van avançar en els detalls de la relació institucional entre les dues administracions, aspecte que s'està treballant entre els dos gabinets. En els discursos públics, més enllà d'una referència genèrica del líder del PSOE a la necessitat de mantenir el-no només circumscrit a Catalunya-, no es va fer cap referència al desgel entre les dues institucions. Aragonès va aprofitar per reclamar al president del govern espanyol una Catalunya, a banda de denunciar el dèficit fiscal i l'infrafinaçament crònic català. També va aprofitar per reclamar la flexibilització del dèficit, demanda ja explicitada.Entre la cúpula dels republicans ha començat a quallar cert esgotament sobre la desacreditació constant que fan els seus socis a l'aposta per la negociació. Fa dues setmanes, el conseller d'Economia,, es reunia amb la vicepresidenta econòmica,, en ple context de relacions "congelades" pel Catalangate. Aleshores, al·leguen des d'ERC, la trobada no va ser criticada. És per això que reclamen a Junts "lleialtat" i "respecte" per l'aposta per la negociació recollida a l'acord d'investidura La secretària adjunta,, va lamentar ahir que els seus socis de Govern estiguin instal·lats en la "crítica inútil" , una actitud que l'únic que fa ésel moviment independentista a l'hora d'arrencar rèdits en la negociació."En nom de Junts només hi negocia Junts", va afirmar el portaveu de Junts,. La trobada Vilagrà-Bolaños, que es va celebrar a la Moncloa, no va implicar concrecions però sí el compromís de celebrar una reunió entre els presidents durant l'estiu. En cas que finalment es concreti -depèn de les agendes dels dos dirigents i aquesta setmana Sánchez estarà centrat en la-, Junts ja ha avisat que "" entre els dos socis de Govern. Pel partit, les relacions continuen "congelades", més enllà de "trobades tècniques" entre institucions.

