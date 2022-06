Molaria que Twitter fes la seva màgia i trobéssim aquesta gentussa. Dissabte tornant de Costa Este a Calella de Palafrugell pic.twitter.com/xNcFLL9c5Q — S. P. ♊ 🎗 (@sergiparals) June 27, 2022

La Policia Local de, al, sancionarà un grup de joves que aquest cap de setmana van fer bretolades i van causar destrosses a cotxes aparcats a. En paral·lel, els Mossos també han obert una investigació. Per identificar els joves, és clau un vídeo que s'ha publicat a les xarxes socials.A les imatges, es veu com els nois porten una senyal de trànsit que han arrancat, salten sobre dosi trenquen eld'un tercer. Laja ha identificat un dels nois a través d'aquestes imatges. Des de l'Ajuntament de Palafrugell subratllen que no toleraran cap acció incívica com aquesta i es mostren dolguts per la imatge que dona el vídeo, "que en cap cas representa el tipus de turisme del municipi".Les imatges que s'han difós per xarxes socials es van gravar el cap de setmana de. Al vídeo s'hi veu un grup de joves alde Calella de Palafrugell. Van ben vestits i, possiblement, beguts. Els nois van baixant pel passeig mentre un d'ells porta una senyal de trànsit a les mans i dos més estan damunt el capó d'un cotxe.Les imatges també ensenyen com un delspassa d'un cotxe a l'altre, saltant pel capó, i un tercer comença a donarde peu a un retrovisor d'un tercer vehicle, fins que aconsegueix trencar-lo. El grup de joves s'allunya pel passeig mentre van cridant frases com "A prendre pel sac!" o bé "Que vingui la, que som tot nois!".Arran d'això, i després que els alertessin, la Policia Local de Palafrugell i elsvan obrir una. Gràcies al vídeo que va gravar un testimoni, i que s'ha difós per xarxes socials, la Policia Local ja ha aconseguitun dels brètols. Se l'ha denunciat i se li interposarà una multa.En paral·lel, els Mossos, que han recollit dues denúncies per, també han obert diligències. Tots dos cossos treballen per identificar el grup de joves i, segons especifica la Policia Local, a més de denunciar-los a tots també se'ls reclamarà l'de les destrosses que van provocar als cotxes aparcats.Des de l'Ajuntament de Palafrugell subratllen que, tot i tractar-se d'un", la policia treballarà per prendre "mesures iaquesta mena d'actuacions". El consistori també subratlla que el vídeo, que s'ha fet viral a xarxes, en cap cas representa "el tipus de turisme que hi ha al municipi". L'alcalde,, afirma que "dins les possibilitats que té l'Ajuntament a nivell de, no es toleraran aquestes actituds incíviques". "Les normes de convivència són per a tothom i s'han de complir", ha subratllat.

