La Generalitat descarta restriccions davant l'augment de casos de coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu del Govern,, ha assegurat aquest dimarts que l'executiu no es planteja restriccions davant l'augment de casos de coronavirus registrat l'última setmana. Sí que ha demanat que hi hagi prudència, especialment en gent gran i vulnerable, a qui ha recomanat utilitzaren interiors. Pel que fa a les persones que tenen símptomes, Plaja ha demanat que no vagin als seus llocs de treball. "Les dades no són bones, la infecció va augmentant", ha remarcat la portaveu.ha declarat 245 ingressats més per, el que suposa un total de 1.762 hospitalitzats, una xifra que no es veia des del febrer. Aquestes són dades referents al període entre el 20 i el 26 de juny publicades a la nova pàgina web que ha posat en marxa el departament. Hi ha 6 persones més en estat, amb un global de 46, ien una setmana (tots majors de 60 anys). La nova web, però, no proporciona l'acumulat deni tampoc de. Pel que fa als positius diagnosticats per l', se n'informa de 28.475 més en una setmana, dels quals 11.299 són de majors de 60 anys. Lade casos per 100.000 habitants arriba als 404.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor