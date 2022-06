El Barça atura el fitxatge d'un tècnic pels seus tuits madridistes

Pues aquí tenemos al nuevo coordinador del fútbol base, culé de cuna Don Elvis Coca pic.twitter.com/VsQ0Q7jDVw — Txui ꕥ (@acalao_) June 25, 2022

Fitxatge aturat al. El que semblava una incorporació més que possible ha caigut a última hora per uns tuits madridistes.havia d'aterrar des delcom a responsable de caçar talents pel futbol formatiu del club, però els seus missatges a través de la xarxa social lloant figures com Pablo Laso o desitjant quefitxés pell'han deixat sense el càrrec.Les publicacions daten del 2012 i el 2013. En un dels tuits, celebrava una victòria delde bàsquet i també aplaudia els "", el grup d'animació dels blancs, i en una altra publicació feia explícit aquest desig de veure l'exdavanter del Barça militant en les files blanques.Un dels tuits que s'ha fet més viral és el que vinculai les suposades ajudes al Barça. "Ja n'hi ha prou de tantes ajudes. Les que ens treu Rajoy els hi donen al Barça. Lamentable", assegurava la piulada. En una altra publicació el 2010, per exemple, criticavaper precisament criticar els

