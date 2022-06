Estopa, la Companyia Elèctrica Dharma i Carme Elias, guardonats amb la Creu de Sant Jordi

Elha aprovat aquest dimarts la llista de guardonats amb la, en els quals la cultura hi té un pes predominant. Entre els premiats destaquen grups com, format pels germans José i David Muñoz, i la, amb dècades d'experiència als escenaris. L'actriu, que fa uns mesos va fer públic que patia Alzheimer, també rebrà la distinció al costat d'altres personalitats com, que al final d'aquesta temporada va anunciar la retirada de les pistes de bàsquet. La fundació del Gran Teatre deli els laboratoris, que estan desenvolupant una vacuna contra el coronavirus, seran distingides per la Generalitat.Aquesta és la llista completa dels guardonats, que inclou personalitats reconegudes com el pallassoi, a títol pòstum, el sociolingüista. Els premis s'entregaran el proper 11 de juliol amb el president: activista social que treballa en l'àmbit del Raval i a qui es reconeix per la seva tasca en l'acollida de persones migrades a Catalunya.: professora. Va ensenyar català durant el franquisme.: artista multidisciplinar. Destaquen els seus treball en poesia, pintura i escultura.: productor discogràfic. Com a fundador de Picap, ha treballat amb els principals artistes del país en les últimes dècades.: professora i intèrpret. Va preservar i difondre la memòria catalana en l'exili a Mèxic després de la Guerra Civil.: actriu. Una de les professionals escèniques més destacades, tant als escenaris com en cinema i televisió. Fa uns mesos va fer públic que patia Alzheimer.: escriptor. Clau per la recuperació de la cultura de l'Alt Urgell.: física. Catedràtica de Física de l'Atmosfera i autora de més de 200 articles científics al llarg de la seva trajectòria., Tortell Poltrona: pallasso i fundador del Circ Cric.: pintor muralista i especialitzat en pintura al fresc.: professora, activista i política. Va ser diputada en la cinquena legislatura del Parlament.: esportista, jugadora de bàsquet i llegenda tant de l'Uni Girona com de la selecció espanyola.: pagès i fundador d'Unió de Pagesos al Baix Llobregat.: enginyer aerospacial i professor a Califòrnia.: sociolingüista. Va morir el 5 de març. També va fundar l'ANC.: fotògraf japonès establert a Barcelona.: físic i especialista en ciències fotòniques.: economista centrada en el dret a l'habitatge.: pastora del Ripollès.: artista plàstic i esmaltador.

