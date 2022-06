Una jugadora trans de l'Europa deixa el futbol per «violència estructural»

, jugadora de l'equip femení del, ha anunciat la seva retirada del futbol per "violències que no caben en 10 comunicats". "No penjo les botes, me les pengen", comença el comunicat, en què Berr apunta a la "" que ha patit durant la seva carrera, a més dels problemes deque li han generat els comentaris a la premsa i en xarxes socials.La jugadora ha decidit fer oficial la decisió amb motiu del dia de l'. "Ja no podia aguantar més els atacs dei d'", ha explicat, a la vegada que ha detallat que ha estat suportant durant quatre anys enl'"" contra les dones trans per part d'institucions, mitjans de comunicació i de "molta gent que es dedica a assetjar persones que se surten de la".Berr també fa referència a lad'estar obligada a complir amb uns límits deque la resta de jugadores que no són trans "poden sobrepassar sobradament". "No he pogut suportar la pressió de ser permanentment", assegura. En referència a la premsa, posa d'exemple un titular en què s'assegurava que Berr era "un home que es fa passar per dona perde nenes als vestidors".Malgrat tot, però, també defensa les seves companyes, les seves rivals, els àrbitres i el personal vinculat amb el. En aquest sentit, assegura haver rebut eltotal de fins i tot qui no entén la seva realitat. Aquí, la jugadora veu una "riquesa" i una "diversitat" que no té "res a veure" amb el que es viu en el futbol. El comunicat acaba assegurant que ha estat un orgull "posar el cos" per a les futures"perquè puguin viure el futbol com el que és: futbol".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor