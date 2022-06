Així és «La Bèstia», la limusina presidencial amb la qual es mourà Joe Biden per Madrid

Les característiques de La Bèstia

El vehicle de la marca Cadillac, anomenat The Beast Foto: Viquipèdia Commons

Els dispositius de seguretat que envolten el president dels Estats Units són dels més imponents del planeta. El servei secret que rodeja la figura presidencial nord-americana aglutina diversos vehicles de tota mena per tal que l'inquilí de la Casa Blanca tingui totes les facilitats per poder-se moure per carretera i per l'aire., l'actual president dels EUA,per la cimera de l'OTAN i serà rebut per Pedro Sánchez. El mandatari nord-americà es desplaçarà per la ciutat per un d'aquests vehicles tan representatius de la presidència:Aquest model, de la marca Cadillac (també és anomenat Cadillac One) va ser estrenat perdurant el seu primer mandat, l'any 2009. La limusina de Biden és la mateixa que va utilitzar l'expresidentper a ús oficial del president dels Estats Units, no existeix cap altre model similar -només còpies per al mateix ús presidencial-.. La carrosseria d'acer, titani i alumini pot resistir atacs químics i explosions de bombes. A més, té vidres d'un gruix de 12,7 centímetres resistents a les bales. El vehicle conté un subministrament d'oxigen propi i autosuficient en cas d'un atac biològic o químic, així com llançadors de gas lacrimogen a l'exterior per dispersar qualsevol element o persona que se li apropi de manera malintencionada.Per a qualsevol situació d'emergència a la qual es vegi exposat el president, el vehicle disposa d'una àmplia gamma de subministraments mèdics a bord, entre els quals hi ha un subministrament de sang del mateix grup que el president.contra diversos presidents dels EUA. Un d'ells va ser Donald Trump, quan un ciutadà de Dakota de Nord va intentar embestir el vehicle amb un carretó elevador a tota velocitat.

