Lambán proposa una altra candidatura conjunta amb Catalunya per als Jocs d'Hivern del 2034

El president del govern aragonès,, planteja un nou intent per a l'organització dels Jocs Olímpics d'Hivern. Ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on opina que cap dels dos territoris "no aconseguiran mai" uns Jocs en solitari. També afegeix que en la candidatura per al 2034 s'hi podria afegir Navarra.Lambán creu que la responsabilitat "fonamental" en el fracàs de la candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d'hivern ha estat "sense cap tipus de dubte" del Comitè Olímpic Espanyol (COE), i titlla. Lambán admet que la seva actuació durant les negociacions no ha estat "impecable", però "ni molt menys és mereixedora de ser imputada com a responsable en exclusiva". Afirma que hi havia una proposta inicial de Catalunya i que el president del COE,"es dedica a arrossegar Aragó a la proposta". I ho descriu com una "farsa de negociació tècnica".En l'entrevista, Lambán admet que està "profundament molest" amb les informacions que l'imputen "l'autoritat del fracàs" en la candidatura. El president aragonès creu que tot plegat. I assenyala que el mal inici parteix perquè Aragonès va enviar una carta "diferent" al Comitè Olímpic Internacional el juliol de l'any passat.El cap del govern aragonès insisteix que el repartiment de les disciplines olímpiques al territori no és tècnic, sinó polític. I, com a, diu que hauria hagut de plantejar un temps mort i exigir al COE "que clarifiqués tota la feina a fer", o que "s'aixequessin actes i es traslladés documentació". "i el 24 de març el president del COE anuncia que ja hi ha una proposta acordada pels tècnics, segons ell", lamenta, i relata que l'endemà trasllada a Blanco que no estan d'acord amb la proposta.Lambán qualifica de "supremacista" l'independentisme, perquè la Generalitat estava "actuant al marge del COE i de l'Aragó". "Al govern de la Generalitat,, afirma, però admet que en aquell moment "no era el moment de fer aquella afirmació". Amb tot, es reafirma en què "per a Catalunya i Espanya l'independentisme és letal", peròEl dirigent socialista també lamenta que el PSOE acordi al Congrés amb ERC o Bildu. "Que siguin decisius en la governabilitat d'aquest paísremarca Lambán, que preferiria més enteses "entre el PSOE i el PP", tot i que les veu impossibles.

