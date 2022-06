El «sí» de Bildu permetrà tirar endavant la llei de memòria democràtica sense el suport d'ERC

i elhan arribat a unaquest dimarts per. El pacte contempla "declarar de manera explícita lai la". La negociació a tres també ha concretati la creació d'una comissió independent que contribueixi a esclarir les violacions de drets humans durant la dictadura franquista. Així ho ha anunciat la portaveu de Bildu al Congrés dels Diputats de la formació basca,, a la cambra baixa.La llei ha superat durant la jornada d'avui la fase de ponència al Congrés -on es tramita-, en què s'han introduït les esmenes pactades entre PSOE, Podem i Bildu, a les quals han donatel PNV, PDECat i Més País i Coalició Canària i. Amb aquest acord,sense la necessitat de comptar amb el suport dels republicans, que continuen reticents a aprovar la norma. Per la seva banda, PP, Vox i Ciutadans continuen rebutjant donar-li suport."Tot i les mancances i llacunes inicials durant les negociacions hem aconseguit", ha destacat Aizpurua, que ha dit que l'acord té cinc avenços "importants" que faran que la norma sigui "més completa, ambiciosa i respectuosa amb els drets humans".amb la intenció que quedi aprovada pel Ple de Congrés la segona setmana del mes de juliol per a la seva remissió al Senat., ha volgut destacar en roda de premsa que el text conté "avenços molt significatius" encara queel partit. Bel ha detallat que algunes de les millores que conté la norma és lai reparació i la consideració de víctimes de les llengües i cultures catalana, basca i gallega.

