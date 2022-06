El Govern i Barcelona reivindiquen que cadascú pugui ser com és en el dia de l'Orgull

El balcó del Palau de la Generalitat, amb la bandera del col·lectiu LGTBIQ+. Foto: Govern

Eli l'Ajuntament dehan donat el tret de sortida al dia de l'amb la penjada de la bandera de l'arc de Sant Martí en ambdós balcons de la plaça Sant Jaume. El president de la Generalitat,, ha reivindicat que es reconegui "amb tots els drets" la diversitat. "El que defensem avui és que cadascú pugui ser com és i que la societat ho reconegui amb tots els drets", ha afirmat.Amb aquest missatge el cap de l'executiu, acompanyat de la consellera d'Igualtat i Feminismes,, ha rebut al Palau de la Generalitat els representants de les entitats del col·lectiu LGBTIQ+ per commemorar el Dia de l'Orgull. Al seu torn, Verge ha assenyalat que el 28-J continuarà sent un dia de reivindicació per l'"fins que no s'erradiquin les múltiples desigualtats, discriminacions i violències".Aragonès ha insistit que ladel Govern amb el col·lectiu "no es limita a un sol dia, sinó a cada dia", de la mateixa manera que les polítiques LGBTIQ+ i feministes s'impulsen des del conjunt de l'executiu. També ha recordat que la creació del Departament d'respon a la necessitat de fer aquestes polítiques transversals.En aquest sentit, el president ha afirmat que la lluita és "a tot arreu" i ha parlat de la, lade les persones racialitzades o les situacions d'irregularitat administrativa, entre altres. "Es tracta de vèncer i superar totes aquestes discriminacions alhora", ha subratllat. Per a fer-ho, ha fet valdre l'aliança entre institucions i moviments socials en favor delsi les. Per la seva part, la consellera Verge ha reivindicat que és el dia per visibilitzar les diferents orientacions sexuals i identitats de gènere "amb tot l'orgull" i ha reconegut l'aportació delLGBTIQ+ de Catalunya.Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona,, ha reivindicat que la diversitat és "l'única normalitat". "Som qui som, som afortunadament diverses, és una fortalesa de la nostra ciutat", ha dit coincidint amb el dia de l'Orgull LGTBIQ+. Colau ha remarcat que Barcelona és "orgullosament diversa" i ha enviat un missatge de suport a les persones que poden ser discriminades o tenir por "per ser com són i estimar a qui estimen"."Volem que a Barcelona no es pateixi per ser qui és", ha sentenciat. Acompanyada de representants de les entitats, Colau ha penjat el penó amb l'Arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament. A banda, Colau s'ha referit a laestatal aprovada peli ha assenyalat que és "un gran avenç" perquè ja no es tracta com una malaltia i es reconeix el dret a l'L'alcaldessa també ha afirmat que els discursos d'odi no tenen cabuda a la capital catalana i ha argumentat que és més necessària que mai la reivindicació en un moment de "temps foscos" en què l'arriba a les institucions. Per acabar, ha celebrat el teixit associatiu que existeix a la ciutat i ha recordat que aquest dimarts hi ha un gran esdeveniment previst a l'anella Olímpica, "", amb diverses actuacions programades. "És un dia de reivindicació i per celebrar els nostres cossos i desitjos diversos".

