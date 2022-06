El TSJC condemna el CatSalut per un fals diagnòstic de càncer a un pacient a qui li van extirpar òrgans

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya () ha confirmat la sentència que condemna el Servei Català de la Salut () i l'asseguradora d'un pacient adiversosdigestius a conseqüència d'unEl pacient, un home que tenia 51 anys quan van passar els fets, va anar a lde Sant Joan Despí perquè tenia un dolor abdominal que va anar empitjorant amb el temps. El 2011 van decidir fer-li un TAC abdominal que, erròniament, va diagnosticar una “neoplàsia de cap de pàncrees”. L'error va comportar-li una extirpació innecessària d'òrgans que, alhora, també va tenir com a conseqüència un quadre greu de seqüeles consistent enLa lletrada Luisa Blanco Delgado de l'associació Defensor del Pacient va sostenir, a més de l'error de l'informe radiològic del TAC, que hi va haver una, perquè no se li van fer altres proves com una endoscòpia ecogràfica i biòpsia prèvia, que estaven indicades i que haurien permès un diagnòstic diferencial de seguretat, que hauria comportat que se li indiqués el tractament d'acord amb la seva patologia, en lloc de la resecció quirúrgica tan àmplia i greu a què se'l va sotmetre.En aquest sentit, la sentència del TSJC ha retret, com ho feia la de primera instància, "l'absència de diagnòstic diferencial de certesa o seguretat a través d'altres proves indicades prèvies a la resecció quirúrgica (destacadament, la biòpsia prèvia)".

