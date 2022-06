Mor ofegada en un riu Mary Mara, actriu de sèries com «Law & Order» o «Dexter»

Commoció al món de la televisió nord-americana. La coneguda actriu, que ha format part del repartiment de produccions tan importants com, ha mort ofegada al riu Sant Lawrence, al nord de l'estat de Nova York. En un breu comunicat, el seu agent Craig Dorfman ha confirmat la tràgica notícia.Segons les primeres informacions policials, Mara hauria mort aquest passat dilluns al vespre. La intèrpret es trobava de vacances a casa de la seva germana quan diversos agents se la van trobar flotant a l'aigua. Les primeres investigacions apunten que Mara va ofegar-se quan estava nedant al riu.Era coneguda per les seves aparicions en moltes sèries de televisió, encara que també va tenir una carrera decent en el món del cinema. Amb més de 30 anys de filmografia a la seva esquena, hi trobem títols tan destacats como films com. Des de l'any 2020 estava retirada de l'actuació.

