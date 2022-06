La Fiscalia demana tres anys de presó per a l'assetjador de l'artista Paula Bonet

Lademana tres anys de presó per V.G.T., l'home acusat d'assetjar l'artista. L'escrit d'acusació, avançat per eldiario.es i al qual ha tingut accés, desgrana les amenaces que ha rebut la il·lustradora en els darrers tres anys, que es van mantenir durant el confinament per la pandèmia i també malgrat lesque la justícia va dictar contra l'individu. L'agressor ha arribat a passar vuit mesos a la presó, però fa pocs dies va sortir-ne, fet que va obligar Bonet a allunyar-se de l'Concretament, el fiscal demana dos anys de presó peri un any més per. Pel delicte de saltar-se lesi per coaccions, el ministeri públic també demana, que se sumen alspels danys morals que ha patit l'artista valenciana i les despeses del tractament psicològic que ha patir arran de les agressions dels darrers anys. La defensa de l'artista, pilotada per l'advocada, demana quatre anys de presó per a l'individu.L'assetjamenti des d'aleshores Bonet ha interposat diverses denúncies, que no han pogut frenar-ho. La primera denúncia va arribar al gener de 2020. Al setembre del mateix any, Bonet va compartir a les xarxes noves agressions del mateix home, que s'ha arribat a presentar a la porta del seu taller. L'octubre de 2021, l'agressor va entrar finalment adesprés de saltar-se una ordre d'allunyament, i l'artista ho va celebrar a través de les xarxes socials.Arran dels fets, l'artista ha hagut de canviar de taller i marxar de. Tot i així, va dir Bonet, l'assetjament també li ha donat força per continuar denunciant la violència masclista contra les dones. L'home va sortir de la presó a mitjans de juny. El judici, si no hi ha canvis d'última hora, es farà aquest divendres al jutjat penal 10 de Barcelona.

