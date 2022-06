Detingut un home per retenir i violar una dona a Barcelona

Elsvan detenir aquest dilluns de matinada aun home per presumptamentil·legalment una dona i-la. Lava explicar que portava almenys des del 22 de juny tancada en un pis per prostituir-se, però que l'home que la custodiava l'havia agredit sexualment, segons ha publicat El País i han confirmat a l'ACN fonts policials.La dona està sent atesa pelsde la ciutat. El, de 49 anys, era al domicili en el moment de l'actuació policial i va declarar que només havien tingut una. La baralla es va produir perquè, segons la víctima, va demanar sortir al carrer i ell s'hi va negar. La investigació segueix oberta pels Mossos d’Esquadra i no es descarten més detencions.L'avís va arribar la matinada de diumenge a dilluns, quan veïns del carrer, a Nou Barris, van trucar al telèfon, alertant que escoltaven una dona cridar, molt nerviosa, en uns baixos del bloc de pisos. En arribar una patrulla al domicili, la dona va explicar que portava dies retinguda,per un home que no la deixava sortir i que amb prou feines li donaven menjar. També va relatar que el seu vigilant l'havia violat.La dona, tot i això, s'havia mostrat reticent a denunciar la seva situació perquè, segons va explicar, havia decidit ella mateixaen una habitació del domicili propietat d'una tercera persona. No obstant, la van tancar, no tenia claus del pis i si volia sortir havia de demanar permís al detingut, cosa que no li van permetre fer cap dels cinc dies en què va estar al domicili. Ni tan sols podia sortir a comprar menjar, i s'havia de conformar amb el que li donaven. La dona va demostrar a la policia part del que explicava amb àudios i missatges deen què explicava la seva situació.Tampoc no gosava denunciar l'pel fet de prostituir-se. Va explicar que el dia abans de la baralla que va desencadenar la, el vigilant, que inicialment li van dir que la protegiria per si tenia conflictes amb els clients, va manifestar el seu desig de mantenir-hi relacions sexuals, sense pagar, ja que es prostituïa. Ella s'hi va negar, però tenint en compte l'de l'home, segons va explicar als Mossos, va acabar accedint en contra de la seva voluntat.

