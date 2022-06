La Federació aprova la «participació femenina universal» i les dones podran inscriure's en equips masculins d'àmbit territorial

L'assemblea de la Federació Catalana de Futbol ha aprovat la "". O el que és el mateix: a partir d'aquest estiu,formatiu fins a Preferent Juvenil i els sèniors fins a Primera Catalana. El president de la Federació,, ho ha resumit així: "Creiem que una noia si ella vol per què no pot jugar al futbol masculí?". Per la institució, aquest és un "pas endavant per a la igualtat total entre el futbol masculí i el femení".Amb aquesta decisió, l'ens federatiu ha eliminat el topall existent fins ara per a la inscripció de jugadores en equips masculins, que es permetia fins a la categoria cadet. Ara, una dona es podrà inscriure en qualsevol equip masculí que correspongui a la seva categoria d'edat i que participi en competicions d'àmbit territorial català.La mesura també s'aplica a les competicions de futbol sala d'àmbit territorial., coincidint amb l'inici del nou curs futbolístic. En els últims anys, s'han fet cada vegada més habituals els equips mixtos, així com la inscripció d'equips íntegrament femenins en competicions masculines. Amb aquesta decisió, però, la Federació ha volgut traspassar una nova barrera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor