El Barça acomiada l'últim integrant del «Dream Team» després de 46 anys al club

La complicada situació econòmica que viu eltambé afecta el personal més veterà. O almenys així ha justificat el club l'acomiadament de, que fins ara era el director de l'àrea de metodologia. Segons ha avançat el Tot Costa, Seirul·lo, que era l'últim integrant delque va guanyar la primeradel club, abandona la disciplina blaugrana per "motius estrictament econòmics".Tal com detalla el mateix programa, ha estat el vicepresident esportiuqui ha transmès la decisió a Seirul·lo. Amb 76 anys, el contracte de Seirul·lo ja feia temporades que es renovava any a any però ara el club hi ha posat fi. Durant l'estiu passat, el Barça ja havia prescindit de cinc dels sis membres de l'àrea deNascut el 1945, Seirul·lo era titulat en educació física i va començar la seva carrera com a entrenador d'i professor d'. Va entrar per primer cop a la dinàmica del club el 1978, quan va començar a col·laborar com a entrenador dels equips d'atletisme, i a partir de 1982 com a preparador físic de l'equip d'. Als anys noranta va treballar amb l'equip tècnic dei va ser nomenat cap dels entrenadors físics del club.

