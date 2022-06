Dimiteix per «motius personals» el president de l'Institut Nacional d'Estadística

Més problemes pel govern espanyol. El president de l'(INE),, ha presentat la dimissió del càrrec per "motius personals". Ho ha explicat l'executiu estatal en una nota de premsa en què s'anuncia una remodelació legal i un nou estatut per a la institució.Segons la nota, Rodríguez ha liderat el "procés de" des del seu nomenament l'octubre del 2018, i un cop "aconseguits els objectius" ha expressat la voluntat de deixar el càrrec. S'obre ara un procés deque l'executiu estatal espera tancar en els propers dies.Lapermetrà, segons el, intensificar l'ús de noves fonts d'informació com els registres administratius i el. Les reformes impulsades a l'INE es constaten en l'aprovació al Congrés de la modificació de la Llei de la Funció Estadística Pública i tindrà continuïtat en les properes setmanes amb l'aprovació peldel nou estatut de la institució i amb el relleu de la presidència.Cal remarcar que des de diversos sectors s'ha interpretat lacom una reacció a les queixes recents d'alguns dels ministres del gabinet deal voltant de qüestions com ara laestatal.

