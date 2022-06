Almenys 46 migrants moren per la calor apilats dins d'un camió a Texas

Almenysa la ciutat de San Antonio (Texas, Estats Units). Les ha trobat la policia local aquest dilluns, a les 18:00 hora local, en una zona remota als afores dea prop d'unes vies de tren.pròxims exhaustes per la calor, amb febre, i amb una aparent deshidratació, segons han informat els representants de la ciutat en roda de premsa. Cinc d'elles són en estat crític. La gendarmeria ha qualificat el succés com. Tot plegat, enmig d'una onada de calor que ha sacsejat el país. A la zona, s'ha arribat als 40 graus.Al tràiler no hi havia ni rastre del conductor, que es creu quei va fugir. A hores d'ara, hi ha. La policia, però, no ha especificat si entre ells s'hi troba el conductor, però sí que ha avançat que. Les persones mortes eren migrants que havien travessat la frontera mexicana per arribar fins als Estats Units. Es desconeix, no obstant això, la seva nacionalitat.que "va sentir un crit demanant auxili i va sortir a investigar", ha dit el cap de la policia de Texas, William McManus, que també ha explicat el treballador havia trobat les portes del vehicle parcialment obertes amb una sèrie de cossos a l'interior. El remolc era un camió refrigerat, peròpels migrants, tal com han declarat els cossos d'emergències als mitjans locals."La difícil situació dels migrants que busquen refugi és sempre una", ha afirmat l'alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, "però aquesta nit estem davant d'una horrible tragèdia humana".

