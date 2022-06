Almenys deu morts i 250 ferits per una fuga de gas tòxic a Jordània

Almenysa conseqüència d'unaal port d'Aqaba, a. Segons ha anunciat aquest dilluns un portaveu de la Direcció de Seguretat Pública del país, unamb gas tòxic ha caigut adurant el seu transport al port i ha provocat unade gas, segons el Jordan Times.Per ara, el personal del Departament de Defensa Civil s'ha feti està coordinant les tasques de rescat, que encara segueixen en marxa. Diverses persones han requerit, segons l'agència de notícies Petra.El Centre Nacional per laSeguretat i Gestió de Crisis ha informat que elsd'Aqaba s'hanambper poder donar una millor resposta a l'emergència i ha remarcat que les instal·lacions sanitàries compten ambAixí mateix, el Ministeri d'Estat per als Afers d'Informació ha avançat que el primer ministre del país, Bisher al Jasauné, ha demanat la posada en marxa d'unque determini les causes de l'incident.

