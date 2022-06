Maite Barrera, nova presidenta de Barcelona Global

ha estat elegida aquest dillunsdeper un període de dos anys (2022-2024). La seva candidatura, proposada per la presidenta sortint, Aurora Catà, i la seva Comissió Executiva, ha rebut el suport tant del Consell de Supervisió com de l'Assemblea General de socis.Barrera formava part de la Comissió Executiva sortint, és fundadora de l'empresa Bluecap i membre del Comitè Executiu del grup Globant. Forma part del patronat de la Fundació Esade i de la Fundació Princesa de Girona. El seu objectiu com a presidenta és continuar treballant perEn aquest sentit, Barrera ha afegit que retenir talent exigeix "i "". La nova presidenta ha agraït, també la tasca feta per la presidenta sortint.L'Assemblea General de Barcelona Global també ha aprovat la composició de la Comissió Executiva proposada per Maite Barrera formada per 18 membres, 10 dels quals de nova incorporació. L'última ha estat la del president de Ferrer,, un empresari "referent en sostenibilitat, filantropia, i cultura", ha dit Barrera.La nova Comissió Executiva està integrada per emprenedors, empresaris, investigadors, financers, esportistes -com ara-, filantrops, científics i acadèmics. Barrera ha destacat que són "líders" en els respectius àmbits i persones "compromeses amb Barcelona".

