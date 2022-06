La Roma de Mourinho deixa penjat el Barça

Ladenoserà finalment el rival delen la propera edició del Trofeu Joan Gamper. El conjunt italià, vigent campió de l', havia de visitar el Camp Nou el dissabte 6 d'agost.L'entitat blaugrana ha anunciat aquest dilluns que no es produirà l'enfrontament després que la Roma hagiel contracte que ho certificava. El departament legal del Barça està estudiant les possibles accions per reclamar danys i perjudicis causats per aquesta "inesperada i injustificada decisió".Com ja es va fer la temporada passada, el Gamper havia de ser doble: primer amb un duel entre els dosi posteriorment amb la tradicional presentació de l'equip i el Gamper masculí. El club ja ha explicat que busca un nou rival.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor