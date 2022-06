Un nen esternuda una moneda deu anys després de ficar-se-la al nas

Unde Croydon, al Regne Unit, ha. La teniai, finalment, se l'ha pogut treure. La seva mare ha explicat al Daily Mail que l'havien dut al metge perquè tenia, però mai li havien revisat el nas.ha assegurat ara que recorda haver-se posat la moneda al nas quan tenia nomésanys. Ho ha recordat després que fa uns dies va notar unesmés fortes que les habituals, a més d'un. La mare li va demanar que es moqués amb força i en un dels esternuts va sortir la moneda de cinc penics."Ens va dir que li havia sortit del nas i ens vam quedar en xoc. Vam parar de menjar i li vam preguntar si ho deia seriosament", ha explicat la mare al Daily. En aquest mateix mitjà, l'especialista de l'Hospital Guy's and St Thomas de Londres Claire Hopkins explica que moltes nenes "tenen fascinació percom ara els dits, perles, peces de Lego...".De fet, la professional detalla que un objecte petit, com és una moneda,"Té la mida perfecta per desaparèixer dins del nas i quedar-se allà, oblidada", ha explicat sobre la moneda.

