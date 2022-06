El curiós missatge en una esquela que s'ha fet viral a les xarxes

El mundo de las esquelas en prensa pic.twitter.com/bkVcsxNAYt — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) June 26, 2022

Lesen record a persones properes que han perdut la vida sempre són un bon moment per transmetre un últim missatge. Frases més genèriques, detalls més personals... Però hi ha hagut un missatge que s'ha fet viral a lesi que defineix una de les sensacions que es pot tenir en el moment de la mort d'uno d'un"Tant deviu i es mor la nostra mare", assenyala la frase, que és en castellà i realment posa les sigles "", que implícitament significa "". És la manera que han decidit els fills de demostrar la ràbia per la mort de la seva mare, una dona deque va morir el passat dijous a l'edat de 68 anys.

