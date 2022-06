El Govern no tira la tovallola i tindrà preparat al juliol el projecte en solitari dels Jocs d'Hivern

La consellera de la Presidència,, i el secretari general de la Vicepresidència,, s'han reunit aquest dilluns a la tarda la taula de representació territorial del projecte de candidatura delsdel 2030. Sis dies després de la negativa del Comitè Olímpic Espanyol (COE) a la candidatura conjunta amb l', Vilagrà ha indicat en roda de premsa que el projecte català en solitari estarà preparat el mes de juliol. La consulta ciutadana per validar aquest projecte es faria un cop presentada davant del COE. Pel que fa a la data -2030 o 2034-, la consellera no ha detallat a quina s'optaria, perquè els calendaris depenen de les institucions olímpiques. En tot cas, ha apuntat que les disciplines de salt i de lliscament s'haurien de fer en un altre país per manca d'instal·lacions."Catalunya pot tenir una candidatura en solitari. Estem treballant de manera tècnica perquè en lestinguem tancada una proposta", ha assenyalat la consellera de la Presidència, que ha considerat que la candidatura és una "oportunitat". "El territori sent que el Pirineu és al", ha apuntat Vilagrà. "Lamentem que aquesta oportunitat no es pugui formalitzar encara, però continuem treballant per una candidatura. Estem preparats i la presentarem al COE", ha assenyalat la consellera de la Presidència, sense especificar si serà el 2030 o el 2034.Ha estat Font qui ha detallat queper al Pirineu, però que hi ha plans per a la zona que ja estan en marxa al marge del certamen esportiu. El procés de confecció de l'agència estratègica dels Pirineus està en marxa, es presentarà durant el mes de juliol i a la tardor hi haurà unper definir les prioritats. "Aquest és un mandat del propi pacte de Govern. Hi ha finestres d'oportunitats, com els Jocs, que poden ser accelerador. Però farem el procés participatiu que teníem pensat per introduir les mesures volgudes per part del territori que implicarà el, elsi els", ha indicat Font.La setmana passada, el president del COE,, va evidenciar que el president de l'Aragó, Javier Lambán, havia tingut un pes rellevant en el. El COE el va fer responsable de l'"" entre administracions, per bé que el màxim mandatari olímpic espanyol va posar el focus en el desacord polític global, després de sis reunions de les comissions tècniques, fetes entre el desembre del 2021 i el març del 2022. "Aquest projecte ha derivat en enfrontaments polítics interns, basats en, suposicions i susceptibilitats", va verbalitzar. Blanco va recordar com el president de l'Aragó es va desmarcar del pacte subscrit en els debats tècnics, que preveiaesportives per al Pirineu aragonès iper a les comarques de muntanya de Catalunya. El repartiment suposava que 2.138 esportistes competissin a l'Aragó i que 2.520 ho fessin a Catalunya.El màxim responsable del COE va recordar que l'essència de la candidatura conjunta era el "" i "" entre territoris, i que aquest era un dels seus grans atributs. L'altre gran valor, segons Blanco, era la "" de territoris que reclamaven inversions. "Era un projecte que el que pretenia era integrar,el que. No estava liderat per la política, el liderava la societat", va exposar. Les característiques del projecte, especialment la seva voluntat de ser "punt de trobada" entre diverses sensibilitats, han anat mutant fins a convertir-lo -va dir Blanco- en una batalla entre "constitucionalistes i independentistes". "", va afegir en una roda de premsa des de Madrid.Per tot plegat, va demanat a les administracions recapacitar sobre la "" projectada davant eli la premsa estrangera. "La imatge que hem donat davant del moviment olímpic no ha estat la millor", va reconèixer Blanco. De tota manera, va apuntar que el prestigi d'Espanya no queda tocat davant del màxim organisme olímpic i va ressaltar, també, la necessitat de retirar-se de la cursa un cop constatat que no hi hai de presentar una. "No podem perdre els valors i els principis, si un projecte no surt, ho reconeixem. Esperem tenir un projecte presentable aviat", va insistir. La finestra de 2030 quedava tancada en aquell moment, però continuava oberta l'opció de 2034.

