Aragonès i Sánchez es temptegen al Camp Nou amb Pimec com a àrbitre

Cañete: més poder per a les pimes

El president del govern espanyol,i el president de la Generalitat, s'han trobat aquest dilluns al Camp Nou , en l'acte de lliurament dels Premis Pimes que organitza la patronal de la petita i mitjana empresa. Un celebració que aquest any ha tingut lloc en ple terreny de joc, potser buscant empats o algun partit amistós en un plet que no dona senyals de resolució. Dos presidents més han fet d'àrbitres, o d'amfitrions,Que el diàleg no serà fàcil ho ha demostrat laque ha començat a caure sobre el terreny de joc just abans de començar el sopar, quan el Camp Nou ja era ple de vips que començaven a prendre el primer aperitiu. En pocs minuts, el camp ha quedat buit, mentre la gent buscava protecció a les llotges. El diàleg bé hagués pogut dir allò que no ha vingut a combatre contra els elements. Però l'ensurt no s'ha imposat durant molt de temps i la pluja ha reculat de manera que l'acte ha pogut iniciar-se.Laestava preparada per facilitar el diàleg. Sánchez i Aragonès han estat situats un al costat de l'altre, de manera que tenien espai per a la conversa discreta, amb Cañete al costat del president espanyol i l'alcaldessa de l'Hospitalet,, a la dreta d'Aragonès.Aragonès, com ja ha fet aquest migdia en un acte de Foment, ha fet una crida aveient les dades reals de l'economia, i ha elogiat Pimec per no haver caigut mai en una descripció negativa de l'economia catalana. El president ha reclamat preservar l'estat del benestar, amb "una aposta clara per la". "Hem de tornar a ser una de les economies industrials d'Europa", ha dit. Com ha fet abans, ha reclamat que s'obri una investigació sobre la tragèdia a la tanca de Melilla , on han mort desenes de persones.El president de Catalunya ha criticat els "incompliments crònics" de l'Estat, tant en dèficit com en el compliment de les inversions executades, que fa que el corredor mediterrani no avanci com caldria i que el sistema de rodalies presenti greus mancances. S'ha compromès a feri es posi al servei de l'emprenedoria. En la part més exigent del seu discurs, ha reclamat a l'Estat l'establiment de mecanismes de garantia de les inversions pressupostades, assegurant que la Generalitat posaria de la seva part pel que fa a les inversions del Govern. Però més enllà d'això, tots dos dirigents han bandejat detalls sobre la represa del diàleg.Sánchez ha recorregut al context de la guerra d'Ucraïna per fer una defensa a la unitat internacional i com a gran causa dels problemes que arrossega l'economia. Ha defensat la seva gestió per respondre a la crisi -amb una despesa de més de 15.000 milions d'euros per implementar mesures contra la crisi- i ha subratllat que elli per fer transformacions en l'economia i "el projecte comú que és la Unió Europea".Dos expresidents de la Generalitat,, hi eren presents. Com hi era la plana major del PSC, amb. Al tinent d'alcaldese'l veia content, després d'una enquesta apareguda avui que dona bons resultats a la seva candidatura a Barcelona.En la seva intervenció, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha fet una defensa del pes de les pimes en el teixit empresarial espanyol, expressant que era. I ha llançat una frase a Pedro Sánchez: "No haurem tancat la transició democràtica fins que les pimes no estiguin representades amb veju pròpia en el diàleg social". Cañete ha fet una defensa d'uni ha reclamat polítiques de consensos amplis. Però també ha demanat que les grans decisions no estiguin en mans de les "minories", un avís potser als socis minoritaris delgovern de coalició que governa l'estat.Precisament l'any passat es va constituir la primera entitat confederada d'organitzacions patronals de pimes, la Conpymes , saludada amb fredor des de la CEOE i amb atacs bastant agressius des de la dreta mediàtica espanyola. En el seu llançament hi va tenir un paper actiu la dona de Pedro Sánchez,que va fer un discurs de suport a les pimes el dia de la presentació en societat de la nova entitat.Aquest dilluns s'han jugat diversos partits al Camp Nou. També dins de la patronal. Aquest matí, en un acte a les Drassanes,ha lliurat les seves medalles d'or amb assistència del president Aragonès. Al vespre, però, Cañete ha marcat un gol i s'ha endut Sánchez al terreny de Pimec. El president espanyol ha fet tot un gest envers Pimec, en una setmana que serà especialment intensa. Demà, Sánchez rep el president nord-americà,, a la Moncloa, i dimecres començarà la cimera de l'OTAN a Madrid.{h3]Colau li "mostra" a Sánchez les imatges de MelillaAda Colau ha intervingut en un discurs en què el plat fort polític l'ha tret al final, quan ha assegurat, mirant a Pedro Sánchez que. Totes les vides importen. Necessitem que hi hagi una investigació". Les seves paraules han estat rebudes per alguns aplaudiments.L'alcaldessa ha elogiat la rellevància de les pimes en l'economia barcelonina, recordant les ajudes extraordinàries atorgades per l'Ajuntament, que "han salvat vides i negocis"., ha dit, i ha aprofitat per destacar la reforma laboral impulsada per Yolanda Díaz, que ha reduït la temporalitat. Ha subratllat la bona notícia que suposa que el Mobile hagi garantit la seu de Barcelona fins al 2030 i el caire positiu de les dades econòmiques.Colau s'ha referit a la "imprescindible col·laboració público-privada", parlant d'. Potser per fer una comparació malèvola amb Foment, amb qui ha mantingut distàncies evidents, l'alcaldessa ha subratllat la bona relació que ha mantingut sempre amb Pimec i les bones formes mantingudes sempre per la patronal.Pimec ha lliurat un seguit de distincions. La primera, adreçada a les persones autònomes, ha estat per a l'escriptora i periodistaS'ha premiat també a l'Associació Professional de l'Audiovisual de Catalunya, al grup de residències geriàtriques La Vostra Llar, en la categoria de valors, a la dissenyadora de moda Carme Cortina i a al gimnàs de banyoles Triops en la categoria de qualitat lingüística, entre d'altres.

