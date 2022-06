Rússia bombardeja un centre comercial amb més de mil persones a Ucraïna

Amb quin objetiu?

Amb quin o quin, és objectiu de bombardejar l'exèrcit Rus un Centre Comercial? No em sembla Lògic. Semble més, propaganda i al cap del carrer, que fa en plena guerra, un centre comercial ple de gent? Quina classe de guerra és aquesta, que els centres comercials estan plens de gent com fen compres de Reis i Cap d'Any i a més Ucraïna permet passar gas rus, cap a Hongria i Alemanya? Mireu Noam Chomsky pense que aquesta Guerra està tan manegada per Occident EU i NATO principalment, com un Casino amb daus trucats, cartes marcades i Ruleta manegada. Potser aquesta no és la nostra guerra per molta propaganda a lo "Jibaro" [(indis, reductors de caps) psiquiatres i psicòlegs] que ens volen reduir el nostre, al volum d'una mandarina. I dir també que ho sento i molt, pel poble ucraïnès i també per Rússia.