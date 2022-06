Retiren del mercat tests Covid salivals perquè estan contaminats

Altres notícies que et poden interessar

(AEMPS) ha informat de ladelde diversos lots d'unper a l'autodiagnòstic del. Es tracta específicament del(Colloidal Gold)/Saliva, fabricat per Anbio Biotechnology, que s'ha detectat que estàamb la bacteriade la solució d'extracció.L'AEMPS ha iniciat immediatament la investigació per conèixer la distribució delsi la situació del producte al mercat espanyol. De fet, l'agència també ha sol·licitat elvoluntària dels lots afectats, així com ladels productes del mercat espanyol.Els lots afectats són eli el. L'AEMPS ha aconsellat als distribuïdors i farmacèutics examinar els registres de traçabilitat i comprovar si disposen d'unitats de la referència i lots indicats a l'apartat productes afectats de l'avís. En cas afirmatiu, l'agència ha recomanat no comercialitzar-los i posar-se en contacte amb el distribuïdor a qui els van comprar perquè els retiri.Si es té coneixement d'unrelacionat amb l'ús d'aquests productes, és necessarimitjançant el portal NotificaPS. Pel que fa als usuaris, l'AEMPS ha recomanat no fer ús dels lots afectats.​​​​​​

