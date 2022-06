Cinc mesos de presó per l'instructor dels Mossos que va disparar per error una alumna

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat ladelsd'Esquadra que va disparar, per error, a la cama d'una alumna. Concretament, era instructor de l'escola de formació de la policia catalana i els fets es van produir durant una classe. Li han caigutA la sentència, el tribunal ha constatat que durant la classe a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), "de l'arma que utilitzava per a explicar el seu funcionament,".Per això, la justícia ha donat per bona la versió de la primera sentència: l'instructor ", va córrer la corredissa, l'arma va quedar preparada per a disparar i va apuntar cap endavant", on era l'alumna que va resultar ferida.A banda de la pena de cinc mesos de presó -que previsiblement no complirà per ser de menys de dos anys-també durant cinc mesos, i el tribunal li hai ha fixat unade 85.317 euros per a l'alumna.

