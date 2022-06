El dia 28 de juny de cada any és l'. Un dia per commemorar, reivindicar i celebrar la igualtat i els drets de les personesi altres orientacions sexuals o identitats de gènere socialment marginades i oprimides. La data elegida, però, sorgeix d'uns fets de fa poc més de 50 anys.I és que un 28 de juny del 1968 es van produir els fets d'. Malgrat que avui dia és una data de reivindicació, es tracta, tanmateix, d'una data funesta per al moviment homosexual: un grup de policies van entrar al bar gai de Nova York "Stonewall Inn", al barri de, i van agredir i detenir desenes de persones.Els fets que fan explotar el col·lectiu, però, ja venien precedits per un caldo de cultiu previ en un escenari detolerada en l'àmbit legal. Però arran dels moviments socials als Estats Units durant els anys cinquanta i seixanta, com l'o el, la reivindicació dels drets LGTBI va agafar força. Les batudes policials eren habituals en bars gais, però la situació a Stonewall se'n va anar de les mans.Posteriorment a l'actuació policial al bar, es van produir una sèrie de manifestacions espontànies per denunciar que alses perseguia sistemàticament les personesamb l'aval -directe o indirecte- del govern. La brutal actuació policial, però, va suposar un punt d'inflexió i va donar pas a una setmana sencera de protestes del col·lectiu.Lesde llavors són considerades ara, 54 anys després, el punt d'inflexió de la reivindicació dels drets LGTBIQ+. Després d'aquelles protestes es van crear diferents organitzacions en representació del col·lectiu i el moviment es va fer gran. El 1970, un any després dels fets,i diverses ciutats estatunidencs van acollir manifestacions en record dels fets que en els anys posteriors es van reproduir a ciutats de tot el món. L'esperit reivindicatiu d'aquellaés el que pretén recollir la diada d'aquest dimarts.

