L'abast i la composició de la negociació amb l'Estat tampoc posen d'acord ERC i Junts

Junts posa condicions per a un "procés de negociació"

Cada vegada que hi ha un intent de revifar el diàleg entre lai la, reapareixen també les carpetes irresoltes entre els dos socis del Govern. No hi ha data per a laque hauria de servir per reprendre oficialment la interlocució. Tampoc cap trobada de la taula en l'horitzó. Però, saltant-se totes aquestes pantalles, el debat entre ERC i Junts torna a la utilitat o inutilitat de la taula i al joc de les cadires buides i els noms per ocupar-les mentre els socialistes no desaprofiten l'ocasió per assenyalar la incapacitat dels dos partits per alinear-se. De fet, ha estat el president del govern,, qui en una entrevista a La Vanguardia ha tornat a situar en el focus la vacant que fins ara ha deixat el partit comandat perEntre la cúpula dels republicans ha començat a quallar cert esgotament sobre la desacreditació constant que fan els seus socis a l'aposta per la negociació. Fa dues setmanes, el conseller d'Economia,, es reunia amb la vicepresidenta econòmica,, en ple context de relacions "congelades" pel Catalangate. Aleshores, al·leguen des d'ERC, la trobada no va ser criticada. No ha passat el mateix arran de la reunió que la consellerai el ministrevan fer la setmana passada per posar rumb a la represa del diàleg . És per això que reclamen a Junts "lleialtat" i "respecte" per l'aposta per la negociació recollida a l'acord d'investidura La secretària adjunta,, ha lamentat que els seus socis de Govern estiguin instal·lats en la "crítica inútil" , una actitud que l'únic que fa ésel moviment independentista a l'hora d'arrencar rèdits en la negociació.A Junts no li va agradar la reunió de dimecres. Borràs i el seu entorn, amb vehemència, i Turull, de manera menys dura, van criticar el moviment d'ERC, que consideren que va ser "unilateral" malgrat que des d'ERC insisteixen que el Govern en bloc n'estava al cas. Aquest dilluns, el partit se n'ha desmarcat i ha reforçat la idea que no va ser una reunió en representació de la totalitat del Govern. "En nom de Junts només hi negocia Junts", ha afirmat el portaveu de Junts,. La trobada, que es va celebrar a la Moncloa, no va implicar concrecions però sí el compromís de celebrar una reunió entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez durant l'estiu. En cas que finalment es concreti -depèn de les agendes dels dos dirigents i aquesta setmana Sánchez estarà centrat en la-, Junts ja ha avisat que "" entre els dos socis de Govern. Pel partit, les relacions continuen "congelades", més enllà de "trobades tècniques".Al carrer Calàbria consideren que ara, just després de les eleccions andaluses, detecten símptomes de poder avançar en matèria de desjudicialització i que és la sevaexplorar fins a quin punt es pot traduir en fets que tinguin repercussió sobre els encausats en jutjats com el 13, el 18 o el Tribunal de Comptes. Vilalta ha reconegut que, per ara, no hi ha cap esborrany de la reforma dels, que va quedar tancada en un calaix a la Moncloa. L'argument de Sánchez és que no hi ha majoria al Congrés per impulsar-la, però de la reticència inicial, ERC ha passat ara a veure-la com una possibilitat si té un impacte en els exiliats i la resta d'encausats per l'1-O sense abandonar la reclamació de l'amnistia. "Tenen marge legislatiu", insisteixen.És davant d'aquesta escletxa, que els republicans admeten difícil, que han emplaçat Junts a sumar esforços per esgotar totes les possibilitats per mínimes que siguin. I és aquí on Junts, que ha donat reiteradament per esgotat el recorregut de la taula, ha qüestionat de nou l'abast que pot tenir la interlocució, les condicions en què s'ha de donar i, també, la composició de la delegació, fet que interpel·la directament el president. "No ha canviat res", asseguren fonts del Govern sobre els requisits de composició de la taula, que mantenen que ha de ser "de govern a govern". El president ha defensat des del primer moment que la delegació catalana ha d'estar formada per consellers. Per ara, però, no han entrat a parlar de nou de noms amb Junts perquè ni tan sols consideren que es donin les condicions per reunir la taula.Abans de parlar de la composició de la delegació, Junts considera que calen condicions per reunir, no la taula de diàleg, que asseguren que està "morta", sinó un "procés de negociació" amb el govern espanyol. Rius ha dit que si es replanteja la taula de diàleg i es converteix en una eina de negociació real, Junts "hi serà" sempre que es compleixin una sèrie de requisits: s'ha d'abordar la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, i això passa per una-que s'hauria de fer abans que s'acabi la legislatura-, permetre ela través d'un referèndum acordat, i que tot el procediment es faci amb "" de compliment dels acords. El PSOE sempre ha rebutjat abordar l'autodeterminació i l'amnistia.En tot cas, diuen des de Junts, no serà fins llavors que Junts abordarà la composició de la seva delegació. Per ara, l'alineació és la mateixa que al setembre i que va ser rebutjada per Aragonès - en un primer moment, Junts va atribuir el veto a la Moncloa, però ara ja assenyala el president -: el vicepresident. Dels quatre, només Puigneró és a l'executiu. Alhora, Sànchez ja no és secretari general de Junts i el seu nom perdria força en una futura delegació. Sobre la possibilitat d'incorporar la presidenta de Junts i presidenta del Parlament,, a la delegació, el posicionament d'ERC és el mateix: a la taula s'hi han d'asseure membres de l'executiu. Fonts de Junts, però, deixen clar que "els noms de Junts els escollirà Junts" i el partit "no acceptarà vetos ni d'ERC ni del PSOE". Fins i tot en la fase de dialogar com es dialoga -a la trobada de la setmana passada Generalitat i Moncloa es van emplaçar a fixar una metodologia de treball- ERC i Junts s'enreden en les seves diferències irresoltes.

